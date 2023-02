Κοινωνία

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Ποιες είναι οι προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπεγράφη σήμερα, με την οποία αποφασίστηκε η έναρξη λειτουργίας της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής που προβλέπεται στον ν. 4823/2021 για την διενέργεια της διαδικασίας ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Η εν λόγω πλατφόρμα, τμήμα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, προβλέπει την ηλεκτρονική καταχώριση βιογραφικών στοιχείων των αξιολογούμενων, της προβλεπόμενης έκθεσης αυτοαξιολόγησης, τις αποτιμήσεις του αξιολογητή κατόπιν παρακολούθησης των δύο διδασκαλιών που προβλέπει ο νόμος, καθώς και την τελική αξιολογική έκθεση με την ολοκλήρωση του εκάστοτε κύκλου αξιολόγησης. Επιπλέον, μέσω της ίδιας εφαρμογής, παρέχεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να υποβάλει ένσταση, σε περίπτωση που διαφωνεί με την οριστική αξιολογική κρίση του αξιολογητή του, καθώς και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της ένστασής του, μετά την εξέτασή της από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση εστιάζει σε δύο πεδία:

α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, που εξειδικεύεται σε α1) γενική και ειδική διδακτική, α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και β) την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια. Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει τετράβαθμης περιγραφικής κλίμακας («εξαιρετικό», «πολύ καλό», «ικανοποιητικό», «μη ικανοποιητικό» έργο).

Στην πλατφόρμα θα αρχίσουν να καταχωρίζονται από την ερχόμενη εβδομάδα τα ζεύγη αξιολογητή-αξιολογούμενου από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, προκειμένου να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή και να αρχίσουν να καταχωρίζουν στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας, όπως τα βιογραφικά στοιχεία του αξιολογούμενου. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά, σε πρώτη φάση, στις τέσσερις περιοχές στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων (Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Πελοπόννησο και Κρήτη) και ξεκινά από τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς, για τους οποίους η θετική αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση μονιμοποίησης. Με την τοποθέτηση των υπολοίπων Συμβούλων Εκπαίδευσης το προσεχές διάστημα, η διαδικασία θα υλοποιηθεί και στο υπόλοιπο της χώρας.

Για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών, τόσο με τη διαδικασία αξιολόγησης όσο και με την ειδική ψηφιακή εφαρμογή, έχει αναρτηθεί σχετικό ενημερωτικό βίντεο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.youtube.com/watch?v=raGyHch8Sf8).

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναφορικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης στον παρακάτω σύνδεσμο: www.minedu.gov.gr/axiologisi, ο οποίος επικαιροποιείται συστηματικά αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

