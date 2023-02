Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: μηνύματα 112 και οδηγίες από τη ΓΓΠΠ

Οι οδηγίες και τα μηνύματα του 112 ενόψει της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα". Σε πλήρη επιχειρισιακή ετοιμότητα οι Αρχές.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Εύβοιας, της Βοιωτίας,της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας και των Σποράδων προειδοποιώντας τους για επικίνδυνες χιονοπτώσεις από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου στην περιοχή τους. Παράλληλα, αντίστοιχο μήνυμα έχουν λάβει και κάτοικοι κάποιων περιοχών στην Αττική, ωστόσο το βράδυ αναμένεται να σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 σε κατοίκους περισσότερων περιοχών του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνες χιονοπτώσεις από τις πρωινές ώρες της 5/2/2023 στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας:https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena ».

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε και στους κατοίκους της Αττικής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνες χιονοπτώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου στην βόρεια, βορειοανατολική και βορειοδυτική Αττική.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνες χιονοπτώσεις από προμεσημβρινές ώρες της 5/2/2023 στην βόρεια, βορειοανατολική και βορειοδυτική Αττική. Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας:https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena ».

Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα" και ανακοίνώθηκαν οδηγίες αλλά και η αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112.

Σύσκεψη για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της επερχόμενης κακοκαιρίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα (4/2), στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπό τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, τίθενται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να συνδράμουν ουσιαστικά, με μέσα και έμψυχο δυναμικό, τον σχεδιασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν.

Για το σκοπό αυτό, ενισχυμένα κλιμάκια της τροχαίας θα επιτηρούν στο εθνικό, αστικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ σε ετοιμότητα θα τεθούν και οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας της Επικράτειας, ευρισκόμενες σε συνεχή επικοινωνία με τους Δήμους και τις Περιφερειακές Αρχές της χώρας.

Επιπλέον, με αποφάσεις που θα εκδίδονται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών μέσων. Προς τούτο θα διεξάγονται αυστηροί έλεγχοι από ειδικά συνεργεία της Τροχαίας που θα βρίσκονται σε διάφορα καίρια σημεία του οδικού δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται:

να φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων τους με κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα,

να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας τους,

να προσαρμόζουν την οδήγησή τους ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες για την απρόσκοπτη οδική κυκλοφορία και ασφάλεια.

Συμβουλές της Αστυνομίας προς οδηγούς και πεζούς

Επιπλέον, στην σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ υπενθυμίζονται χρήσιμες συμβουλές για ανάλογες καταστάσεις και ειδικότερα:

Οι οδηγοί:

Να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου , αν πρόκειται να μετακινηθούν.

, αν πρόκειται να μετακινηθούν. Να φροντίζουν το όχημά τους να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες.

Να χρησιμοποιούν πάντα τις αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός, κ.λπ.).

Να φορούν πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

Να ελέγχουν την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου τους.

Να φροντίζουν ώστε να είναι εφοδιασμένοι με αρκετά καύσιμα.

Να μειώνουν ταχύτητα και να αφήνουν αρκετή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για να μπορούν να σταματήσουν με ασφάλεια.

Να μη φρενάρουν απότομα γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτραπούν της πορείας τους. Με τον ίδιο τρόπο να λειτουργούν και όταν πρόκειται να επιταχύνουν ή να στρίψουν.

Να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα.

Να διατηρούν τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός τους πάντα καθαρούς.

Να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα για να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του οχήματός τους.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διασχίζουν γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις και δρόμους που δεν είναι πολυσύχναστοι.

Αν οδηγούν σε επαρχιακό δρόμο, να αποφεύγουν τους χιονισμένους χωματόδρομους.

Να έχουν στο νου τους ότι ενδεχομένως να χρειαστεί πολύ μεγαλύτερος χρόνος για να ακινητοποιήσουν το όχημά τους όταν οδηγούν σε παγωμένο δρόμο.

Οι πεζοί:

Να περπατούν με μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές και νυκτερινές ώρες, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δρόμοι να είναι παγωμένοι.

Να φροντίσουν να φορούν τα κατάλληλα υποδήματα όταν πρόκειται να μετακινηθούν.

Να προτιμούν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Να αποφεύγουν να περπατούν στα τμήματα των δρόμων και των πεζοδρομίων όπου υπάρχει παγετός.

Περισσότερες συμβουλές και οδηγίες για την οδική ασφάλεια, λόγω κακοκαιρίας και έντονων καιρικών φαινομένων, είναι διαθέσιμες σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέον, στο ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας υπάρχει και αναλυτική - επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με διακοπές -απαγορεύσεις κυκλοφορίας, χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων κ.λπ. λόγω καιρικών φαινομένων, για όλη την επικράτεια.

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, θα ενημερώνει συνεχώς για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και άλλων συναρμόδιων Αρχών.

