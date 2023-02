Πολιτική

Σεισμός σε Τουρκία και Συρία - Ανδρουλάκης: Χρέος μας να δείξουμε έμπρακτη αλληλεγγύη

Συγκλονισμένος για την τραγωδία που εξελίσσεται σεΤουρκία και Συρία δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.





"Συγκλονισμένος" δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την τραγωδία που εξελίσσεται στην Τουρκία και τη Συρία μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως κι όλη η ανθρωπότητα, αναφέρει σε ανάρτηση του.

Στην ίδια ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επισημαίνει ακόμη ότι "έχει ενεργοποιηθεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας και ήδη επιχειρεί εκεί η ελληνική ΕΜΑΚ δίνοντας μάχη με τον χρόνο κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες".

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι σε επικοινωνία που είχε με τις αρμόδιες διπλωματικές αρχές, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τους ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους.

"Έχουμε χρέος να δείξουμε αμέριστη συμπαράσταση και έμπρακτη αλληλεγγύη στους γειτονικούς λαούς.

Από αύριο στα κεντρικά γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινάμε να συγκεντρώνουμε ιατροφαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα μακράς διάρκειας για τους σεισμόπληκτους", επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ.

