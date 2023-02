Αθλητικά

ΑΕΚ - Λιμόζ: Νίκη με ανατροπή για την Ένωση

Η ΑΕΚ νίκησε την Λιμόζ και έκανε το 2-1 στο top-16 του Basketball Champions League.



Η ΑΕΚ συνήλθε από την αποσυντονισμένη της πρώτη περίοδο, ανέβασε στροφές στη συνέχεια και με αποκορύφωμα την άμυνα του... επιλόγου, πανηγύρισε τη δεύτερη νίκης της και μάλιστα διαδοχική στον 11ο όμιλο της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Η Ένωση επικράτησε με 82-72 της Λιμόζ στην πρώτη της αναμέτρηση στο κλειστό των Άνω Λιοσίων στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 2-1. Στον αντίποδα, οι Γάλλοι υπέστησαν την τρίτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Τα δεκάλεπτα: 14-25, 35-42, 59-65, 82-72

Η διάρκεια της Λιμόζ από τα 6,75 (μέτρησε 9/12 τρίποντα μέχρι το 12΄) έβαλε από νωρίς την ΑΕΚ σε... μπελάδες, με τον φωτεινό πίνακα να γράφει στις αρχές της δεύτερης περιόδου το 17-37 και την ΑΕΚ να καλείται να πετύχει την υπέρβαση. Ωστόσο, η Ένωση μάζεψε τα... κομμάτια της και βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα της ροκάνισε τη διαφορά μέχρι την κομβική τέταρτη περίοδο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, μάλιστα, η ΑΕΚ απάντησε με επιμέρους σκορ 18-3 για το 77-68 στο 38΄, με το οποίο «κλείδωσε» τη νίκη που την κράτησε στη δεύτερη θέση και σε τροχιά πρόκρισης στα προημιτελικά.

Μεγάλη εμφάνιση από τους Ακίλ Μίτσελ (21π., 9ρ.) και Αϊζέια Μάιλς (20π.), με τον Γιάνις Στρέλνιεκς (10π.) και Κένι Γουίλιαμς (13π.) να αποτελούν άξιους συμπαραστάτες.

Η ευστοχία των Γάλλων και η ασταθής άμυνας της ΑΕΚ, εκτροχίασε με το... καλησπέρα την ομάδα του Ηλία Καντζούρη, η οποία βρέθηκε στο -11 στο 10΄ (14-25) και στο -20 στο 12΄ (17-37). Ωστόσο, η ελληνική ομάδα ήλεγξε τα ριμπάουντ και έχοντας ενεργοποιήσει άμυνα και επίθεση απάντησε με ένα επιμέρους σκορ 18-5, μειώνοντας στο τέλος του ημιχρόνου σε 35-42.

Η παραγωγικότητα της ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο κράτησε την Ένωση σε απόσταση αναπνοής, χωρίς όμως να φτάνει στην ανατροπή, λόγω των αμυντικών κενών της (59-65 στο 30΄). Ωστόσο, στον... επίλογο του αγώνα η άμυνα της ελληνικής ομάδας ήταν σεμιναριακή και περιορίζοντας την Λιμόζ στους 3 πόντους μέχρι το 38΄ εξασφάλισε μία διαφορά ασφαλείας 9 πόντων (77-58), την οποία διεύρυνε στους 10 στο φινάλε του αγώνα (82-72).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καστίγιο, Καλατράβα, Αουνκρόγκερς

