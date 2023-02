Κοινωνία

Καλλιθέα: Συνελήφθη 77χρονος φυγόποινος για φορολογικές παραβάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάτες έκανε ο 77χρονος, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και πως έγινε αντιληπτός από τις Αρχές.

(εικόνα αρχείου)



Αστυνομικοί του τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά απο αξιοποίηση πληροφοριών, συνέλαβαν σήμερα το πρωί στην Καλλιθέα ένα 77χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με συνολική ποινή φυλάκισης έντεκα ετών και ενός μηνός, για παράβαση της νομοθεσίας περί επιταγών, της φορολογικής νομοθεσίας και για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο.

Ειδικότερα, ο 77χρονος, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, προέβαινε σε απάτες κατ' εξακολούθηση, εξέδιδε ακάλυπτες επιταγές και δεν απέδιδε έγκαιρα τους αναλογούντες φόρους και τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές προς το ελληνικό Δημόσιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρνουά Λιντς: Η Σάκκαρη προκρίθηκε στα ημιτελικά

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Missing Alert - Νέα Μάκρη: Νέα στοιχεία για τον 53χρονο που εξαφανίστηκε