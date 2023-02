Τοπικά Νέα

Σάμος: Φωτιά σε τάνκερ που ξεφόρτωνε μαζούτ (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα πλωτό, ένα ναυαγοσωστικό του λιμενικού σώματος κι ένα ρυμουλκό.

Πυρκαγιά, υπό αδιευκρίνιστη αιτία, εκδηλώθηκε στην πλώρη δεξαμενόπλοιου νηολογίου Πειραιά στο αγκυροβόλιο Σάμου στη θαλάσσια περιοχή Κοκκάρι της Σάμου.

Το τάνκερ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεφόρτωνε μαζούτ σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών.

Τα 17 μέλη του πληρώματος του πλοίου είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σημείο του συμβάντος επιχειρούν, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα πλωτό και ένα ναυαγοσωστικό του λιμενικού σώματος, ενώ σπεύδει και ένα ρυμουλκό.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί έντασης 3 μποφόρ.

Οι φωτογραφίες είναι από το samosvoice.gr

