Σχολεία: Απεργία και πορεία εκπαιδευτικών στην Αθήνα (εικόνες)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέεντρο της Αθήνας, για το συλλαλητήριο και την πορεία των εκπαιδευτικών.

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα (15/2/23) δάσκαλοι, καθηγητές και νηπιαγωγοί, συμμετέχοντας στην πανεκπαιδευτική απεργία που κήρυξε η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ, διαμαρτυρόμενοι για το νομικό πλαίσιο ατομικής αξιολόγησης τους.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιείται συλλαλητήριο στα Προπύλαια στο κέντρο της Αθήνας και σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η πορεία των εκπαιδευτικών.

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε χθες ότι συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που εξήγγειλαν οι εκπαιδευτικοί, μετά από αίτημα της ΔΟΕ,, για τους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών δημοτικών σχολείων – απόφοιτων ΕΠΑΘ (ΠΕ 73) και τα μέλη των σωματείων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, προκειμένου να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση που κήρυξαν για την ίδια μέρα η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έχει προχωρήσει η Αστυνομία, λόγω της πορείας διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυτή την ώρα υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στην Σταδίου, ενώ στην συνέχεια αναμένεται να κλείσουν και άλλες οδοί στο κέντρο της πρωτεύουσας.

