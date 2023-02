Life

“The 2Night Show” - Μπάστα: Ο Θέμος, το θαύμα του Αγίου Εφραίμ και ο ιερέας παππούς της (βίντεο)

Η Σάσα Μπάστα αποκαλύφθηκε, σε μία εξομολογητική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2night Show" βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Σάσα Μπάστα.

Σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις αναμνήσεις από τη συνεργασία της με τον Θέμο Αναστασιάδη, το θεοσεβούμενο περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, το «μυστικό» του γάμου της με τον Δημήτρη Κουσαθανά, τη σχέση της με τη θρησκεία και περιέγραψε συγκινημένη το θαύμα που βίωσε με τον αδερφό της.

«Ήμουν επτά χρόνια στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη. Ο Βαγγέλης Περρής ήταν σκληρός απέναντί μου γιατί ήμουν μωρό τότε. Ήμουν η κλασσική ξανθιά που απλά τα πετούσα και συνέχεια με διόρθωνε. Θυμάμαι τότε πώς είχε γίνει τόσο ντόρος και δεν το είχα καταλάβει. Δεν ήξερα τι ήταν “τα κορίτσια του Θέμου”. Δεν έβλεπα τηλεόραση για να ξέρω τι το εντυπωσιακό έχει. Τότε έπρεπε να κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις στον καλεσμένο και είχαμε ένα δευτερόλεπτο. Χαμόγελο και έχανες την ευκαιρία σου μετά», δήλωσε αρχικά για τη συνεργασία της με τον Θέμο Αναστασιάδη.

Ακόμη η τραγουδίστρι αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση της με τη θρησκεία και τον παππού της ο οποίος ήταν ιερέας: «Ο παππούς μου είναι η “καψούρα” μου, η μεγαλύτερη μου αδυναμία. Ήταν ιερέας, και όλα εκείνος μου τα έχει μάθει. Δεν θα κριθώ από κανέναν παρά μόνο από τον Θεό».

Στη συνέχεια, μίλησε και για το θαύμα που βίωσε, όταν ο αδερφός της νοσηλευόταν στη ΜΕΘ: «Έχω ζήσει έντονα το θαύμα μέσα στην οικογένειά μου. Κάθε Κυριακή πηγαίνουμε εκκλησία με την κόρη μου. Με τον αδερφό μου με πήραν τηλέφωνο ότι δεν είχαμε ούτε 24ωρο και εγώ ήμουν στην Μύκονο. Μας είπαν ότι “έφυγε”», ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Ήταν στην ΜΕΘ, όλα στα κόκκινα κι αιμορραγούσαν όλα του τα όργανα. Τη μέρα που είπα ότι να ακούσω μία καλή λέξη, είπα ότι θα πάω από την πρώτη πέτρα μέχρι τον άγιο Εφραίμ στα γόνατα ως τάμα. Το έκανα, πήγα στο απογευματινό επισκεπτήριο και μου λέει ξεχάσαμε να σας πούμε, τον βγάλαμε από την καταστολή και περιμένουμε να ξυπνήσει. Πήγα άλλες δύο φορές δεν μπορούσε να ξυπνήσει και ξύπνησε στα χέρια μου. Σοκ. Δεν θέλω να σου πω τι έπαθα. Ήταν περίεργο, έντονο. Μέχρι και σήμερα που πέρασε ένας χρόνος δεν ξέρουν από τι συνέβη», είπε με φανερή συγκίνηση.

Μεταξύ άλλων, μίλησε και για τον σύζυγό της Δημήτρη Κουσαθανά και τον γάμο τους: «Έμεινα έγκυος στους 6 μήνες που ήμασταν μαζί. Ο Δημήτρης έχει γεννηθεί για να είναι πατέρας και σύζυγος. Είναι δέκα μανάδες μαζί, γίνεται “βούτυρο” με τη μικρή. Στις τρεις εβδομάδες μου είπε ότι το βλέπει σοβαρά και πώς δεν θέλει να “παίξει” μαζί μου. Τελικά όσο περνούσε ο καιρός είμαστε και φιλαράκια. Θα κάνουμε και το “κουτσομπολιό”. Όταν πήγα στη “Φάρμα” ήταν τόσο δύσκολο. Είναι η “κολόνα” του σπιτιού. Ο Δημήτρης μπορεί να αντιληφθεί το πώς θα ντυθώ, θα κάτσει πίσω και θα πει “τι γυναίκα έχω”».





