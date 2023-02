Κοινωνία

Νίκαια: φυγόποινος “ξάφριζε” καταστήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς δρούσε ο άνδρας που ειχε βάλει "στο μάτι" επιχειρήσεις και δίκυκλα.

Συνελήφθη, το βράδυ της Τρίτης 21 Φεβρουαρίου 2023 στη Νίκαια, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 22χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για το αδίκημα της κλοπής, συνολικής ποινής φυλάκισης 2 ετών.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 22χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, καθώς αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας σε συνεργασία με αστυνομικούς των Τμημάτων Ασφάλειας Δημοτικού Θεάτρου και Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, ερευνούσαν τη δράση του σε υποθέσεις διαρρήξεων- κλοπών που είχαν σημειωθεί σε περιοχές ευθύνης τους.

Ειδικότερα, έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, ανωτέρω αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 22χρονο ως δράστη 16 περιπτώσεων διαρρήξεων-κλοπών από διάφορα καταστήματα και 2 κλοπών δικύκλων, κυρίως στην περιοχή του Πειραιά, αλλά και της Νίκαιας και του Αιγάλεω.

Ο ανωτέρω από το Σεπτέμβριο του 2022, κατηγορείται ότι προέβαινε σε διαρρήξεις-κλοπές από καταστήματα ρουχισμού, υποδημάτων, καφετέριες, φαρμακεία, εστιατόρια, βιβλιοπωλεία, κάβες και πρακτορεία τυχερών παιγνίων, αφού πρώτα είχε θραύσει με πέτρα τον υαλοπίνακα των ανωτέρω καταστημάτων αφαιρώντας από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδιο Εισαγγελία και υποβλήθηκε και η σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός υπερήλικας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Κούγιας: Ο Μπιμπίλας είναι ιέρεια του #MeToo - Ο Λαζόπουλος θα έχει πρόβλημα, αν δεν…

Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: 116 θάνατοι σε μια εβδομάδα στην Ελλάδα