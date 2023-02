Αθλητικά

Σεισμός - Τουρκία: Τα “κουκλάκια της οργής” στα γήπεδα και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Χιλιάδες οπαδοί ποδοσφαιρικών αγώνων φώναζαν το σύνθημα “Κυβέρνηση, παραιτήσου!”. Θυελλώδης αντίδραση του Μπαχτσελί, πως απάντησε ο Σοϊλού.

Οπαδοί της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομάδας Μπεσίκτας, ακολουθώντας το παράδειγμα οπαδών μιας άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας, της Φενερμπαχτσέ, με συνθήματά τους κάλεσαν την τουρκική κυβέρνηση να παραιτηθεί, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία, σε μια από τις σπάνιες ηχηρές και ανοιχτές διαμαρτυρίες κατά των αρχών στην χώρα.

Teddy bears rained onto a football pitch during a match in Turkey, as Besiktas fans donated toys for child survivors of the devastating earthquakes.#TurkeyEarthquake pic.twitter.com/GA2KWptfRa — Times Glo (@TimesGlo) February 27, 2023

«Κυβέρνηση, παραιτήσου!» τραγουδούσαν χιλιάδες οπαδοί της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη στο στάδιο Ινονού, την Κυριακή, στην διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την Αντάλιασπορ.

Πέταξαν επίσης λούτρινα ζωάκια στο γκαζόν για να τιμήσουν τα παιδιά-θύματα του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου που σκότωσε περισσότερους από 44.000 ανθρώπους στην Τουρκία και έπληξε επίσης τη γειτονική Συρία.

Το Σάββατο, οπαδοί της Φενερμπαχτσέ φώναζαν συνθήματα «Ψέματα, εξαπατήσεις, πέρασαν 20 χρόνια, παραιτηθείτε!» κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με την Κόνιασπορ.

O kadar anlaml? ki anlayan insanlara bu ,deprem oldugunun onlarda fark?nda o kadar insan oldu diyip duruyorsun dogru zaten bu da onlar ve sag kalanlar icin degil mi? #Turkey #Vodafone #besiktas #deprem #depremyard?mdestek #VodafoneIPTAL https://t.co/4oUtWAwuZo

Μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών, η τουρκική κυβέρνηση έχει επικριθεί έντονα από την αντιπολίτευση και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης για καθυστερημένη ανταπόκριση σε σεισμόπληκτες περιοχές.

Με τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές να πλησιάζουν, η δημοτικότητα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήδη πληγωμένη από την οικονομική κρίση, έχει δεχθεί νέο πλήγμα.

Προσπαθώντας να φιμώσει επικριτές, η Άγκυρα απέκλεισε προσωρινά την πρόσβαση στο Twitter στις 8 Φεβρουαρίου.

Οι οπαδοί της Μπεσίκτας, ενός από τους συλλόγους της Κωνσταντινούπολης, είναι γνωστό ότι βρίσκονται αρκετά κοντά στην αντιπολίτευση.

Ανοιχτές εκκλήσεις για παραίτηση των αρχών είναι σπάνιες στην Τουρκία μετά τη σκλήρυνση της εξουσίας από τον πρόεδρο Ερντογάν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του το 2016.

«Καθώς η χώρα μας παλεύει ενάντια στη μεγαλύτερη καταστροφή του αιώνα, το να φωνάζουμε συνθήματα παραίτησης κατά τη διάρκεια του αγώνα Φενερμπαχτσέ-Κόνιασπορ είναι ανεύθυνο και παράλογο», αντέδρασε στο twitter ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο αρχηγός του κόμματος Εθνικιστική Δράση, εταίρος του συνασπισμού του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης AKP.

Ο Μπαχτσελί κάλεσε μάλιστα τους συλλόγους να λάβουν «επείγοντα και απαραίτητα μέτρα» για να διασφαλίσουν ότι οι αγώνες διεξάγονται χωρίς φιλάθλους.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού επέκρινε αυτούς που όπως είπε, προσπαθούν να μετατρέψουν τον αθλητισμό σε πολιτική.