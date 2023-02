Life

Καθαρά Δευτέρα - Μητσοτάκης: Οι ευχές για καλή Σαρακοστή και η φωτογραφία με τη Μαρέβα στα χιόνια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα πέρασαν την Καθαρά Δευτέρα εκτός των τειχών. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα πέρασαν την Καθαρά Δευτέρα εκτός των τειχών.

Ο πρωθυπουργός χαλαρώνει με μία βόλτα στη φύση πριν από τις «βαριές» προεκλογικές υποχρεώσεις.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε μία σχετική φωτογραφία στα social media όπου φαίνεται να απολαμβάνει την Καθαρά Δευτέρα με έναν περίπατο σε χιονισμένο δάσος, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας ο πρωθυπουργός εύχεται "χρόνια πολλά σε όλους και καλή Σαρακοστή"!

