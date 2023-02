Αθλητικά

Μπακασέτας: Η Μπολόνια ετοιμάζει πρόταση εκατομμυρίων

Ενδιαφέρον της Μπολόνια για τον Τάσο Μπακασέτα αποκαλύπτει η Fanatik.

Για ενδιαφέρον της ιταλικής Μπολόνια για τον Τάσο Μπακασέτα κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας.

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός της Τραμπζονσπόρ, με 33 συμμετοχές, 11 γκολ και ισάριθμες ασίστ, πραγματοποιεί άλλη μία εξαιρετική σεζόν, γεγονός, που σύμφωνα με τους γείτονες προκάλεσε το ενδιαφέρον των «ροσομπλού».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Fanatik, η 7η της κατάταξης στη Serie A, Μπολόνια, ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση ύψους 6-7 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον αρχηγό της Εθνικής, ωστόσο, τα χρήματα αυτά δεν πλησιάζουν καν τις απαιτήσεις της ομάδας του.

Ο Μπακασέτας κοστολογείται από το σύλλογο της Τραπεζούντας περίπου 12 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι του 2024.

