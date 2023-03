Κόσμος

Τραγωδία στα Τέμπη: Στις τουρκικές αρχές τα έγγραφα για τη μεταφορά του φυλακισμένου πατέρα του νεκρού μηχανοδηγού στην Ελλάδα

Νωρίτερα, ο Υπουργός Προστασίας, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε νέα επικοινωνία με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ενημερώθηκε για τη θετική ανταπόκριση των τουρκικών αρχών στο ελληνικό αίτημα έκδοσης.

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη απέστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις τουρκικές αρχές για τη μεταφορά κρατουμένου από την Τουρκία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα του πατέρα του μηχανοδηγού που έχασε την ζωή του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Προστασίας Τάκης Θεοδωρικάκος σε νέα επικοινωνία με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, κ. Suleyman Soylu, ενημερώθηκε για τη θετική ανταπόκριση των τουρκικών αρχών στο ελληνικό αίτημα έκδοσης. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της υπόθεσης και την άμεση ανταπόκριση των τουρκικών αρχών στο ανθρωπιστικό αυτό αίτημα.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου οδηγού εξέτιε ποινή σε τουρκική φυλακή.

Ο κρατούμενος είχε υποβάλει αίτημα από την περασμένη εβδομάδα στο σωφρονιστικό ίδρυμα να λάβει άδεια, ώστε να παραστεί στην κηδεία του γιου του, όπως είχε γινεί γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Τελικά οι τουρκικές Αρχές αποφάσισαν να τον εκδώσουν στην Ελλάδα.

