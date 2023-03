Οικονομία

Pricefox: Σε ποιες χώρες πίνουν τον περισσότερο καφέ;

Στους παγκόσμιους πρωταθλητές κατατάσσεται η Ελλάδα στην κατανάλωση καφέ.

Στην κορυφαία δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης για την κατανάλωση καφέ βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Pricefox σχετικά με την κατανάλωση καφέ στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα πετυχαίνει την 9η θέση παγκοσμίως ενώ για πρώτη φορά την πρωτιά δεν την έχουν οι Φινλανδοί.

Δείτε παρακάτω όλην την κατάταξη και ακόμη περισσότερα στατιστικά για τον καφέ.

Ποιες είναι οι 10 κορυφαίες χώρες σε παραγωγή κόκκων καφέ;

Δέκα χώρες σε όλον τον κόσμο παράγουν το 90% της παγκόσμιας αγοράς κόκκων καφέ.

Η Βραζιλία είναι με διαφορά η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή ξεπερνώντας της επόμενες τέσσερις μαζί με ετήσια παραγωγή 3,804 χιλιάδων τόνων και με σχεδόν το 38% της αγοράς. Το Βιετνάμ, η Κολομβία και η Ινδονησία είναι οι επόμενες τρεις μεγάλες χώρες-παραγωγοί με 3,318 χιλιάδες τόνους παραγωγής ετησίως.

Οι επόμενες 6 τροφοδοτούν λιγότερο από το 5% της αγοράς ως μεμονωμένοι παραγωγοί (20% αθροιστικά) με ετήσια παραγωγή μικρότερη των 500 χιλιάδων τόνων.

Συνολικά, η Νότια Αμερική προσφέρει το 50% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ η Ασία το 28%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ευρώπη έχει μηδενική προσφορά στην παραγωγή καφέ, παρά τις υψηλές καταναλωτικές της ανάγκες.

Ποιοι πίνουν τον περισσότερο καφέ παγκοσμίως;

Ο καφές είναι μέρος της Ευρωπαϊκής κουλτούρας, αφού οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν την μεγαλύτερη ποσότητα καφέ παγκοσμίως ξεπερνώντας τους 3.000.000 τόνους ετησίως.

Η Ευρώπη καταναλώνει σχεδόν το 1/3 της παγκόσμιας αγοράς και την ακολουθούν η Ασία με την Ωκεανία που καταναλώνουν το 1/5 της παγκόσμιας αγοράς καφέ.

Η Φινλανδία χάνει για πρώτη φορά την παγκόσμια πρωτιά στην κατά κεφαλήν κατανάλωση καφέ. Οι Φινλανδοί που δεν χάνουν ευκαιρία να πιουν καφέ για να γιορτάσουν γενέθλια, ορκομωσίες και κάθε χαρούμενο γεγονός, παρέδωσαν την πρωτιά στους Λουξεμβουργιανούς που καταναλώνουν σχεδόν 10 κιλά καφέ ετησίως κατά κεφαλήν. Αντίθετα, οι Φινλανδοί βρίσκονται στα 6,6 κιλά καφέ.

Οι Έλληνες μπαίνουν στην κορυφαία δεκάδα με 3 κιλά καφέ κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση. Ενώ η Ιταλία που είναι γνωστή για την εκλεπτυσμένη κουλτούρα της στον καφέ βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη με μόλις 2,5 κιλά καφέ κατα κεφαλήν.

Τρίτη στην κατάταξη έρχεται η Σουηδία με 4,8 κιλά καφέ και την ακολουθούν σε κατανάλωση η Νορβηγία με τη Δανία στα 3,9 και 3,7 κιλά καφέ αντιστοίχως.

Στον τέλος της κατάταξης βρίσκεται η Ρωσία με την κατα κεφαλήν ετήσια κατανάλωση καφέ να είναι κάτω από 1 κιλό. Αμέσως πιο πάνω στην κατάταξη είναι βρίσκονται οι Τυνησία, Σλοβακία και Ρωσία με 1,2, 1,2 και 1,1 κιλά κατανάλωσης αντιστοίχως.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αλυσίδες καφέ στην Ελλάδα;

Πέντε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων καλύπτουν περίπου το 60% της ελληνικής αγοράς καφέ.

Το Coffee Island έχει τα περισσότερα καταστήματα και είναι το μόνο που ξεπερνάει τα 400, ενώ ακολουθούν το Γρηγόρης και το Mikel με 348 και 269 καταστήματα αντιστοίχως. Αν και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν κι άλλες επιτυχημένες αλυσίδες με πολλά καταστήματα, οι μεγαλύτερες εχουν παρουσία και στην Αθήνα, την επαρχία και σε επιλεγμένα νησιά.

Για παράδειγμα, η παγκόσμιας αμερικανική αλυσίδα Starbucks με περισσότερα από 18 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και μόλις 28 καταστήματα, δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει μεγάλο μερίδιο της αγοράς.

Ποιος πληρώνει περισσότερο για ένα φλιτζάνι καφέ στις μεσογειακές χώρες;

Στην Πορτογαλία ένα φλιτζάνι καφέ ξεκινάει από €1 και φτάνει μέχρι τα €5. Ενώ στην Ισπανία οι τιμές είναι ακόμα πιο χαμηλές ξεκινώντας από τα €0.60 και φτάνοντας τα €2.50. Στην Ιταλία, η τιμή ενός espresso δεν ξεπερνά το €1,5 ακόμα και στην πιο τουριστική πόλη.

Στην Ελλάδα οι τιμές του καφέ ξεκινούν από τα €1,5 και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα €4,5 σε μερικές περιοχές στην Αθήνα.

