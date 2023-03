Κοινωνία

Φαρμακονήσι: Ναυάγιο με νεκρούς μετανάστες

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα μετά την πληροφορία για βύθιση σκάφους. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.



Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό μετά από πληροφορία για βύθιση λέμβου στο Φαρμακονήσι, στην οποία επέβαιναν συνολικά 31 μετανάστες.

Ύστερα από επιχειρήσεις των ελληνικών και τουρκικών αρχών ανασύρθηκαν πέντε νεκροί, ενώ διασώθηκαν ακόμη 11 άτομα.

Το Λιμενικό Σώμα σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς εντοπισμό αγνοούμενων αλλοδαπών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της νήσου Φαρμακονησίου.

Ειδικότερα, η Λιμενική Αρχή Λέρου ενημερώθηκε από στρατιωτικό παρατηρητήριο της νήσου Φαρμακονησίου για την ύπαρξη τεσσάρων (04) αλλοδαπών στην ξηρά.

Κατά δήλωση των ανωτέρω, τριάντα ένα (31) άτομα επέβαιναν σε λέμβο προερχόμενη από τα τουρκικά παράλια, η οποία παρουσίασε εισροή υδάτων, εντός τουρκικών χωρικών υδάτων, στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή πλησίον της οριογραμμής.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες από μία Κανονιοφόρο Π.Ν., ένα ελικόπτερο SUPER PUMA της Π.Α. και ένα ελικόπτερο SIKORSKY του Π.Ν., ενώ στην περιοχή επίσης επιχειρούν ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι δυσμενείς με νότιους ανέμους εντάσεως 7 BF.

Μέχρι στιγμής και κατόπιν ερευνών που διεξάγονται και στην ξηρά έχουν εντοπιστεί πέντε (05) αλλοδαποί, άπαντες στην ξηρά, καλά στην υγεία τους.

Κατόπιν ενημέρωσης του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από το αντίστοιχο Κέντρο της Άγκυρας, από τις τουρκικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής περισυλλεγεί έντεκα (11) άτομα από ημιβυθισμένη λέμβο καθώς και πέντε (05) σοροί εντός τουρκικών χωρικών υδάτων .

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ εξελίξεις θα αναφερθούν με νεότερο δελτίο τύπου."

