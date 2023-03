Κοινωνία

Ναυάγιο στο Φαρμακονήσι: Άκαρπες οι έρευνες για τους αγνοούμενους (βίντεο)

Έρευνες στα τουρκικά χωρικά ύδατα διεξάγει και η τουρκική ακτοφυλακή. Εντόπισαν πέντε νεκρούς, ανάμεσά τους και μια έγκυο γυναίκα.

Άκαρπες είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τον εντοπισμό των αγνοούμενων μεταναστών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου.

Το πρωί του Σαββάτου, στρατιωτικό παρατηρητήριο του νησιού ενημέρωσε για τον εντοπισμό τεσσάρων αλλοδαπών στην ξηρά, οι οποίοι δήλωσαν ότι στη φουσκωτή λέμβο που υπέστη εισροή υδάτων ανοικτά της τουρκικής ακτής των Διδύμων Αϊδινίου, επέβαιναν συνολικά 31 άτομα.

Στις έρευνες που ακολούθησαν εντοπίσθηκε στο Φαρμακονήσι σώος και πέμπτος μετανάστης. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες από μία Κανονιοφόρο του Π.Ν., ένα ελικόπτερο SUPER PUMA της Π.Α. και ένα ελικόπτερο SIKORSKY του Π.Ν., ενώ επιχειρούν ταυτόχρονα ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης κι ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Παράλληλες έρευνες στα τουρκικά χωρικά ύδατα διεξάγει και η τουρκική ακτοφυλακή, χωρίς να προβεί στην παραμικρή πρόκληση, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά. Οι Τούρκοι λιμενικοί εντόπισαν πέντε νεκρούς, ανάμεσά τους και μια έγκυο γυναίκα και διέσωσαν συνολικά 11 Αφρικανούς μετανάστες, ανάμεσά τους κι ένα παιδί. Ένας από τους διασωθέντες νοσηλεύεται με υποθερμία.

