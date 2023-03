Κοινωνία

Επικοινωνία Δένδια - Τσαβούσογλου: Εκδίδεται από την Τουρκία ο πατέρας του νεκρού μηχανοδηγού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ελληνικές αρχές μετά την τραγωδία των Τεμπών είχε κάνει επίσημο αίτημα, ώστε ο πατέρας να επιστρέψει στην Ελλάδα για να παραστεί στην κηδεία του γιου του.



Εκδίδεται από την Τουρκία στην Ελλάδα ο πατέρας του 28χρονου μηχανοδηγού, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, όπως έκανε γνωστό σήμερα με ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο πατέρας του άτυχου 28χρονου βρίσκεται κρατούμενος σε φυλακές της Τουρκίας και θα αποφυλακιζόταν σε λίγους μήνες. Οι ελληνικές αρχές μετά την τραγωδία των Τεμπών είχε κάνει επίσημο αίτημα, ώστε ο πατέρας να επιστρέψει στην Ελλάδα για να παραστεί στην κηδεία του γιου του.

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του στο Twitter υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου: «O ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας δέχθηκε σήμερα τηλεφώνημα από τον ΥΠΕΞ Τουρκίας Mevlut Cavusoglu, ο οποίος τον ενημέρωσε για την θετική έκβαση του ελληνικού αιτήματος για την έκδοση στην Ελλάδα Έλληνα πολίτη, πατέρα ενός από τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο ΥΠΕΞ ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του για την θετική και άμεση απάντηση της Τουρκίας. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης».

O ΥΠΕΞ @NikosDendias δέχθηκε σήμερα τηλεφώνημα από τον ΥΠΕΞ Τουρκίας Mevlut Cavusoglu, ο οποίος τον ενημέρωσε για την θετική έκβαση του ???? αιτήματος για την έκδοση στην Ελλάδα Έλληνα πολίτη, πατέρα ενός από τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη (1/2) https://t.co/fj4EZSrJgv

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 14, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Της έριξε οινόπνευμα και νέφτι… κι έπιασε τον αναπτήρα

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό

Γιάννινα: Χειροπέδες στον πατέρα που έδειρε την έγκυο κόρη του