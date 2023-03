Πολιτισμός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει στην Παγκόσμια Δράση “Η Ώρα της Γης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΕΕΣ διοργανώνει μουσική εκδήλωση με τίτλο "Μητέρα Γη Συγγνώμη", στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Ποιοι καλλιτέχνες συμμετέχουν.



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023, στις 19:30, στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, διοργανώνει μουσική εκδήλωση με τίτλο: «ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ» Πασχάλης Τόνιος, συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Δράση «Η Ώρα της Γης» που διοργανώνεται κάθε χρόνο για να ενημερώσει τον κόσμο για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. H είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο Πασχάλης Τόνιος (συνθέτης/ερμηνευτής) θα παρουσιάσει το έργο του ενώ θα συμμετάσχουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες όπως, Πέτρος Γαϊτάνος, Μαρία Σουλτάτου, Τζίνα Φωτεινοπούλου Υψίφωνος, η Παιδική χορωδία «Δημήτρη Τυπάλδου», Λίνα Κιοσσέ, Αλεξάνδρα Ρίζου, φωνητικό σύνολο αποτελούμενο από τις Σοφία Θεοδώρου, Μαγδαληνή Τσικλέα, Μάρκο Στυλιανέα, καθώς και το Μουσικό Κλασικό Κουαρτέτο, ενορχήστρωση Χρήστου Ζούμπου. Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει η κα Αθηνά Καμπάκογλου, ενώ ποιήματα για το περιβάλλον θα διαβάσει ο Παραολυμπιονίκης, Πάνος Τριανταφύλλου.

Η εν λόγω εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων που εκπονεί ο Ε.Ε.Σ. για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση. Υπενθυμίζεται ότι, η «Ώρα της Γης», είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στον πλανήτη. Οι πολίτες όλου του κόσμου καλούνται να σβήσουν τα φώτα για μία ώρα για να στείλουν αποφασιστικό μήνυμα συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας - Τσαβούσογλου: Η συνάντηση και η ψήφος στην Ελλάδα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Νέα Ερυθραία - στο εδώλιο ο “Σαμουράι”: “Ζητάω συγγνώμη, το... τερμάτισα”

Ορεστιάδα: Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες (εικόνες)