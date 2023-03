Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη: Γεωργιάδης και ΣΥΡΙΖΑ σε άγρια κόντρα στη Βουλή

Συνεχίζεται η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.

Νέα σφοδρή αντιπαράθεση, συνέχεια της χθεσινής, με αλληλοκατηγορίες περί λάσπης και τοξικότητας στην πολιτική ζωή του τόπου, σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη συζήτηση στην Ολομέλεια, του νομοσχεδίου με τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων και των πληγέντων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, καταλόγισε «στην τακτική της κυβέρνησης τοξικότητα, πολιτικαντισμούς και μικροπολιτική», με στόχο, όπως είπε, να αποφύγει σκόπιμα τις ευθύνες της για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Ο κ. Γεωργιάδης έφτασε στο σημείο να γράψει ότι εγώ και ο κ. Μαμουλάκης είμαστε βουτηγμένοι στη λάσπη και στη παρανομία. Είναι ένας αχαρακτήριστος υπουργός», σημείωσε ο κ. Φάμελος.

Έντονα αντέδρασε ο κ. Γεωργιάδης που κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «συνεχίζει με τοξικό τρόπο και αηδιαστική τακτική την επίθεση του κατά της κυβέρνησης για να αποκομίσει μικροπολιτικά οφέλη».

«Εγώ αυτό που είπα είναι ότι ο κ. Μαμουλάκης, απολύτως νόμιμα, έκανε αίτηση και μπήκε σε πρόγραμμα leader, καλά έκανε, και πήρε 300.000 ευρώ νομιμότατα. Ό,τι δηλαδή δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε τον Πολάκη να υβρίζει τον Μαραβέγια και να τον διασύρει», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε.

«Ή είναι απαράδεκτο να παίρνεις οποιαδήποτε κρατική χορήγηση ή με θάρρος πρέπει να πείτε ότι κάνατε λάθος. Η σιωπή σας στην επίθεση κατά του κ. Μαραβέγια είναι απολύτως ηθικά επιλήψιμη. Δεν έχω πρόβλημα προσωπικά, αν με προκαλέσετε, να συμμετάσχω σε αυτό αλλά προτιμώ να έχουμε ένα πολιτισμένο, καλόπιστο πολιτικό διάλογο και όχι το ύφος του κ. Φάμελου».

«Σταματήστε το θέατρο του παραλόγου που κάνετε για το δικό σας πολιτικό συμφέρον γιατί γελοιοπείστε στον ελληνικό λαό», σημείωσε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Χάρης Θεοχάρης .

Ο κ. Μαμουλάκης, που ζήτησε και πήρε το λόγο επί προσωπικού, έκανε λόγο «για αλγεινή εντύπωση που προκάλεσε το κρεσέντο του κ. Γεωργιάδη», ο οποίος, όπως είπε, καταφέρεται εναντίον του με ψεύδη, δόλο και υποκρισία για την επιχείρηση της οικογένειας του.

«Ο κ. Παπαθανάσης καταδικάστηκε για καταδολίευση. Έπρεπε όμως να αλλάξει η ατζέντα πάση θυσία για να μας σπιλώσετε. Αφού θέλετε το πόλεμο θα τον έχετε μέχρι τελικής πτώσεως. Ο Μαρξ έλεγε καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλιότητα χωρίς τέλος. Εσείς επιλέξατε και τα δύο», πρόσθεσε ο κ. Μαμουλάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Φάμελος κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη να επανορθώσει για τα ψεύδη του διαφορετικά όπως είπε, «θα είναι ο ίδιος στη λάσπη».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος κατηγορώντας τον κ. Γεωργιάδη ότι σκόπιμα καλλιεργεί τοξικό κλίμα στη πολιτική ζωή του τόπου.

«Δεν θα πάτε καλά στις εκλογές. Το βασικό λάθος του πρωθυπουργού σας, που έκανε μία μέρα μετά τη μεγάλη τραγωδία, είναι να ρίξει τις ευθύνες στο σταθμάρχη. Δεν μπορεί να φταίει ένας μόνο άνθρωπος σε ένα τόσο σοβαρό δυστύχημα. Ήταν όμως τόσο μακριά από το αίσθημα του ελληνικού λαού και αυτό θα το πληρώσει. Διότι δεν είναι δίκαιο να σηκώσει στην πλάτη του όλες τις ευθύνες ένας άνθρωπος για αυτή τη τραγωδία και να μην αναλαμβάνει η κυβέρνηση την ευθύνη και το κράτος να μη λέει “συγνώμη”. Αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός σας εκείνο το βράδυ, να πει ότι φταίει ο σταθμάρχης, φορτώνοντας τις ευθύνες σε έναν μόνο άνθρωπο, θα το πληρώσει στις εκλογές. Θα το κουβαλάτε σε όλη την προεκλογική περίοδο αλλά και μετά τις εκλογές», ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος.

Άμεση ήταν η αντίδραση του κ. Γεωργιάδη που αντέτεινε ότι «ο πρωθυπουργός από τη πρώτη στιγμή ανέλαβε δημόσια, αυθεντικά και με θάρρος το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, σε αντίθεση με τον κ. Τσίπρα που στο Μάτι έριξε όλες τις ευθύνες στους ανθρώπους και στην αυθαίρετη δόμηση».

«Εμείς είπαμε πρώτοι ότι φταίμε και εμείς και αναλάβαμε το μερίδιο ευθυνών που μας αναλογεί. Η μόνο κυβέρνηση που είπε “δεν φταίμε” είστε εσείς. Κόντρα στο κοινό λαϊκό αίσθημα λέτε ότι είστε άσπιλοι και αμόλυντοι. Το βράδυ των εκλογών θα κάνουμε το ταμείο», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο κ. Μαμουλάκης επέμεινε ότι ο κ. Γεωργιάδης «συνεχίζει τη λάσπη εναντίον» του για να εισπράξει την απάντηση ότι «δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρίνει με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

«Ο αδερφός του κ. Τσίπρα καταδικάζεται πρωτόδικα για πλαστή φορολογική ενημερότητα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει το νόμο για να μην καταδικαστεί. Όταν ως κυβέρνηση έχεις κάνει κάτι τέτοιο δεν μπορείς να σηκώνεις το δάχτυλο στους άλλους», ανταπάντησε ο κ. Γεωργιάδης και κατέληξε:

«Δεν μπορείτε να κατηγορείτε με τόση ένταση τον κ. Παπαθανάση γιατί πέρασε το 50% του σπιτιού του με γονική παροχή, στα παιδιά του και να μην σας ενοχλεί που ο κ. Ραγκούσης κάνει μία βιλάρα και βγάζει ένα σκασμό λεφτά. Αυτό είναι υποκρισία. Μην το παίζετε ηθικοί κήνσορες. Δεν έχετε το πλεονέκτημα για να μας κρίνετε. Αποφασίστε αν θα συνεχίσουμε με πολιτισμένο πολιτικό λόγο ή στο δρόμο του Πολάκη και του “Documento” μεταβάλλοντας την πολιτική σας γραμμή όπως βολεύει».

