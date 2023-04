Πολιτική

Μητσοτάκης: να κάνουμε την Ήπειρο πραγματικό πρωταγωνιστή

Όλα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του προγράμματος για την Ήπειρο.

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ηπείρου για το 2030, στοχεύει να αναδείξει την περιοχή «σε πραγματικό πρωταγωνιστή, όχι μόνο στην Ανάπτυξη, αλλά και στην κοινωνική συνοχή , στην προστασία του Περιβάλλοντος στην ποιότητα ζωής», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του προγράμματος που εκπονήθηκε από κοινού με την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όπως επισήμανε πρόκειται για τον οδικό χάρτη προς την Ανάπτυξη, ένα κοινό σχέδιο δράσης που περιγράφει το δρόμο, «προκειμένου να κάνουμε την Ήπειρο από ουραγό που ήταν στην Ανάπτυξη και μια σειρά άλλους δείκτες, πραγματικό πρωταγωνιστή.

Είναι η 9η παρουσίαση Περιφερειακού Αναπτυξιακού Σχεδίου που γίνεται, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε πως «όλα έχουν ένα κοινό, συνιστούν ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο έχει εξασφαλισμένους πόρους, συγκεκριμένους φορείς υλοποίησης , χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Και αυτό νομίζω διαχωρίζει την προσπάθεια που έχουμε κάνει από άλλες απόπειρες εκπόνησης περιφερειακών σχεδίων στο παρελθόν» εκφράζοντας την πεποίθηση πως οι απόπειρες αυτές γινόταν, για επικοινωνιακούς και όχι ουσιαστικούς λόγους.

«Το σχέδιο δεσμεύει όλους κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση να είμαστε συνεπείς, να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη , όπως οδικές παρεμβάσεις προς χωριά και άλλες δράσεις που υπέδειξε η Περιφέρεια και ενταθήκαν στον Σχέδιο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε σε έργα που έχουν ξεχωριστή σημασία. Αναφερόμενος στις οδικές υποδομές υπογράμμισε, πως η Ήπειρος είναι η μεγάλη ωφελημένη από 3 οδικούς άξονες, που την βγάζουν από την απομόνωση.

«Η Εγνατία, ένας δρόμος που έρχεται από το παρελθόν , ήταν ένα όραμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη , την Ιόνια Οδό και το Ε65, ο οποίος όταν ολοκληρωθεί θα αποτελεί ένα σημαντικό δρόμο για την Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία την Θεσσαλία, αλλά και την Αττική. Λύθηκε ο γόρδιος δεσμός για τον δρόμο Ιωάννινα -Κακκαβιά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Αναφορικά με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την τεράστια αναπτυξιακή του σημασία, η διαδικασία για την παραχώρηση του λιμένα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, υπάρχει ανάδοχος, απομένει μόνο η τυπική κύρωση της σύμβασης και διευκρίνισε:

«Όταν συζητάμε για ιδιωτικοποίηση, όπως την αντιλαμβάνονται κάποιοι, συζητάμε ουσιαστικά για μία μακροχρόνια μίσθωση, το λιμάνι και οι υποδομές εξακολουθούν να ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, έρχεται ένας ιδιώτης το μισθώνει για 40 χρόνια, αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις επενδύσεων, οι οποίες θα έρθουν να πατήσουν πάνω στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που ήδη έχουμε κάνει. Ταυτόχρονα, σε απόλυτη συνεννόηση με τον Δήμο παραχωρούμε και χρήσεις που δεν έχουν να κάνουν με τις αμιγώς λιμενικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία, ώστε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας να ξεδιπλώσει πλήρως την αναπτυξιακή του δυναμική».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην στήριξη όλων των ζητημάτων που αφορούν τον Πρωτογενή Τομέα και πρόσθεσε: «‘Έχουμε την υποχρέωση να διαφυλάξουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, να εξασφαλίσουμε την φέτα η οποία είναι η εξαγωγική ναυαρχίδα, όπως έχουμε συστήματα των παρανόμων εισαγωγών γάλακτος έτσι έχουμε συστήματα ιχνηλάτησης της ποιότητας του προϊόντος».

