ΠΑΣΟΚ κατά ΣΥΡΙΖΑ για Αντώναρο: στα ψηφοδέλτια ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία

Πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, μετά την ανακοίνωση του Ευάγγελου Αντώναρου στα ψηφοδέλτιά του.

Με αυστηρή τρόπο σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Καθημερινή. Ταυτόχρονα εξαπέλυσε ευθείες βολές για την συμπερίληψη του Ευάγγελου Αντώναρου στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. "Αυτοί που πρωταγωνίστησαν στα λάθη, δεν μπορούν να είναι οι πρωταγωνιστές των λύσεων", υπογραμμίζει.

Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει στο σχόλιό του ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε ότι ζητάει να κυβερνήσει πρώτη φορά χωρίς μνημόνια.«Με ποια αξιοπιστία όμως θα φέρει εις πέρας τις γενναίες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, όταν ο κ. Τσίπρας εναντιώθηκε σε όλες τις σημαντικές τομές που το ΠΑΣΟΚ εφάρμοσε υπό τις πλέον δύσκολες συνθήκες, όπως η Διαύγεια, το opengov και ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας;», διερωτάται όταν «εντάσσει, επιπλέον, στα ψηφοδέλτια του κόμματός του τον Ευάγγελο Αντώναρο, τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, που οδήγησε την Ελλάδα στη χρεοκοπία, μη παρεκκλίνοντας ούτε γραμμή από το δόγμα της απενοχοποίησης του Κώστα Καραμανλή, που υπηρετεί όλα τα χρόνια».

Διερωτάται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αν ο κ. Τσίπρας ρώτησε τον κ. Αντώναρο «ποια είναι η κυβέρνηση και ποιος ο Πρωθυπουργός, που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας το 2009 για να τη σώσει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το ΠΑΣΟΚ;»

Επίσης το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τονίζει ότι ως προς τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης δοκιμάστηκαν, απέτυχαν και έχουν κριθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού.

