Σουδάν: Βρέθηκαν οι Έλληνες τραυματίες - Κατέρρευσε ξανά η εκεχειρία

Νέα προσπάθεια κατάπαυσης του πυρός στο Σουδάν φαίνεται ότι απέτυχε. Οι κάτοικοι στο Χαρτούμ φεύγουν για να γλιτώσουν.

Πολύωρη ήταν η αγωνία για την τύχη δυο Ελλήνων τραυματιών στο Σουδάν αφού δεν είχε εντοπιστεί το ασθενοφόρο που τους μετέφερε από το νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι δύο άνδρες, που δέχθηκαν πυρά, βρήκαν τελικά ασφαλές καταφύγιο σε άλλο σημείο. Συγκεκριμένα, φέρεται να βρίσκονται σε σπίτι συγγενικού προσώπου ενός εκ των δύο. Καλά στην υγεία τους είναι και οι δύο, ωστόσο ο ένας έχει θραύσματα στο πόδι του και πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Κατέρρευσε και πάλι η εκεχειρία

Εν τω μεταξύ η νέα προσπάθεια κατάπαυσης του πυρός στο Σουδάν φαίνεται ότι απέτυχε, μολονότι τόσο ο στρατός όσο και οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι θα την τηρήσουν.

Η κατάπαυση του πυρός, διάρκειας 24 ωρών, επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 18.00 τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας). Δύο αυτόπτες μάρτυρες, σε διαφορετικές περιοχές της πρωτεύουσας Χαρτούμ, είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι οι μάχες συνεχίζονται.

Νωρίτερα ακούγονταν συνεχώς βομβαρδισμοί στο κεντρικό Χαρτούμ, γύρω από το κτιριακό συγκρότημα όπου στεγάζεται το γενικό επιτελείο του στρατού, καθώς και στο αεροδρόμιο της πόλης, το οποίο δεν λειτουργεί από το περασμένο Σάββατο.

Πυκνός καπνός υψωνόταν στον ουρανό και οι δρόμοι της πρωτεύουσας ήταν σχεδόν άδειοι. Ακούγονταν πυρά και ο στρατός προσπαθούσε να ανακαταλάβει ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κρίσιμης σημασίας στο βόρειο Σουδάν, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya.

Ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, που κυβερνά ντε φάκτο το Σουδάν, είχε δηλώσει ότι βρισκόταν στην έδρα του στρατού στο Χαρτούμ. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι παρέμενε εκεί και σήμερα.

Κρυμμένοι στα σπίτια τους, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αφρική, αντιμετωπίζουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, δεν έχουν νερό και ανησυχούν καθώς τα τρόφιμα τελειώνουν. «Σήμερα αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε ελλείψεις σε κάποια βασικά είδη», είπε η αρχιτέκτονας Χαντίλ Μοχάμεντ, εκφράζοντας ανησυχίες για την ασφάλεια του αδελφού της, ο οποίος βγήκε έξω για να βρει τρόφιμα.

Φεύγουν οι κάτοικοι

Χιλιάδες κάτοικοι της πόλης, κυρίως γυναίκες με παιδιά, επιχείρησαν σήμερα να φύγουν, για να γλιτώσουν από τις μάχες. Πεζή ή με αυτοκίνητα, περνώντας ανάμεσα σε πτώματα και σε καμένα άρματα, οι άμαχοι προσπαθούσαν να αποφύγουν τα διασταυρούμενα πυρά.

«Είναι αδύνατον να ζήσουμε στο Χαρτούμ», είπε η Αλάουια αλ-Ταγιέμπ, 33 ετών, που κατευθυνόταν νότια. «Έκανα τα πάντα για να μην δουν τα παιδιά μου τα πτώματα» επειδή «έχουν ήδη υποστεί σοκ».

«Πάμε σε συγγενείς μας στο Ουαντ Μαντάνι», την πρωτεύουσα της επαρχίας Αλ Τζαζίρα, 200 χιλιόμετρα νοτιότερα, εξήγησε ο Μοχάμεντ Σάλεχ, ένας δημόσιος υπάλληλος 43 ετών. Τώρα που στρατιώτες και παραστρατιωτικοί περιφέρονται στους δρόμους «φοβόμαστε ότι θα επιτεθούν στα σπίτια μας», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, οι επικεφαλής του ΟΗΕ, της Αφρικανικής Ένωσης, του Αραβικού Συνδέσμου και άλλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών θα συνεδριάσουν για να ζητήσουν και πάλι την κατάπαυση του πυρός.

