Εκλογές - Βλάχος και Αντώναρος στον ΑΝΤ1: η κόντρα στον “αέρα” και το ενδεχόμενο συνεργασιών

Οι δύο υποψήφιοι, δισταυρώνουν στον ΑΝΤ1 τα ξίφη τους στον δρόμο για την κάλπη.

Με τον χρόνο για τη διεξαγωγή των εκλογών να μετρά αντίστροφα, ο Γιώργος Βλάχος, υποψήφιος βουλευτής ΝΔ στην Ανατολική Αττική και ο Ευάγγελος Αντώναρος, υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Οι δύο άνδρες, είχαν μια “κόντρα” στον “αέρα” για την συστράτευση του Ευάγγελου Αντώναρου με τον ΣΥΡΙΖΑ και την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ απάντησαν και στο ενδεχόμενο συνεργασιών.

Ο Ευάγγελος Αντώναρος, επεσήμανε ότι έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και συνεργάζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εδώ και πολύ καιρό οι θέσεις του δεν ταυτίζονται με το κόμμα πλέον.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο ίδιος αναφέρθηκε στη μεταστροφή προς την Αριστερά και τόνισε ότι είναι άνθρωπος του κέντρου και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κεντροαριστερό κόμμα.

“Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την πολιτική μουτζούρα που έχει μετατρέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την σημερινή Νέα Δημοκρατία”.

Ο Γιώργος Βλάχος, απάντησε, πως δεν επιθυμεί ο Ευάγγελος Αντώναρος να αναφέρεται στον Κώστα Καραμανλή, ενώ είπε πως είναι δική του προσωπική επιλογή με ποιο κόμμα θα συστρατευτεί το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

“Στην Νέα Δημοκρατία ήρθατε για την θέση” κατηγόρησε τον Ευάγγελο Αντώναρο ο Γιώργος Βλάχος.

Έπειτα αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

