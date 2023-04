Κοινωνία

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθήτρια

Η 15χρονη τραυματίστηκε και ματαφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τετλαρτηγς, στην λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε 15χρονη.

Μαρτυρίες συμμαθητών της, αναφέρουν πως η 15χρονη κατέβηκε από το σχολικό λεωφορείο και τότε παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα.

Η νεαρή μαθήτρια τραυματίστηκε ελαφρά ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

