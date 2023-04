Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: Το “ναυάγιο” με το Πανθεσσαλικό, η Λάρισα και οι αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η αναζήτηση γηπέδου για τον τελικό του Κυπέλλου. Πώς φτάσαμε στο "ναυάγιο" με το Πανθεσσαλικό, η πρόταση για την "AEL FC Arena" και η ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων.



Συνεχίζεται η αναζήτηση έδρας που θα φιλοξενήσει τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μετά το ναυάγιο με το Πανθεσσαλικό, με την “AEL FC Arena” να δείχνει ότι είναι το… φαβορί για να φιλοξενήσει τον αγώνα, αλλά ο Δήμος της Λάρισας έχει αντιρρήσεις.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό του Βόλου στις 24/5. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η ομοσπονδία έψαχνε άλλο γήπεδο στην Ελλάδα για να φιλοξενήσει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ αφού τόσο οι ομάδες όσο και η ομοσπονδία θέλουν να έχει φιλάθλους στις εξέδρες ενώ ο Βόλος επέτρεπε μόνο 400 προσκλήσεις στο Πανθεσσαλικό.



Με ανακοίνωσή της, η Εταιρεία Διαχείρισης του Πανθεσσαλικού Σταδίου σχολίασε την ενημέρωση της ΕΠΟ αναφορικά με τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στο στάδιο του Βόλου.



Μεταξύ άλλων, σε αυτήν ανέφερε πως «η επιτροπή αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ότι μετά από τόσο κόπο το μόνο που θα πετύχει είναι να διεξάγει τον τελικό σε κάποιο χωράφι στον θεσσαλικό κάμπο ή στο φιλόξενο γήπεδο των Πράσινων Πουλιών. Στο Πανθεσσαλικό πάντως, αποκλείεται».



«Σχετικά με τη χυδαία ανακοίνωση της επιτροπής διαχείρισης του Πανθεσσαλικού την οποία αφήνουμε στην κρίση των φιλάθλων από την ΕΠΟ τονίζεται το εξής: Η ομοσπονδία ήταν έτοιμη για αυτή την παλινωδία για αυτό και τις προσεχείς μέρες θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της σχετικά με τη διεξαγωγή του Κυπέλλου Ελλάδας» ανέφεραν από την ΕΠΟ.

Πλέον, στην ΕΠΟ προσανατολίζονται ώστε ο τελικός του Κυπέλλου να γίνει στην Λάρισα στο “AEL FC Arena”. Οι επαφές ανάμεσα στην ΕΠΟ και τον ιδιοκτήτη του γηπέδου Κώστα Πηλαδάκη ξεκίνησαν την Πέμπτη το βράδυ, συνεχίζονται μέχρι τώρα και στο τραπέζι των συζητήσεων είναι η διεξαγωγή του αγώνα με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων.



Ωστόσο, ο Δήμος Λαρισαίων εκφράζει τις αντιρρήσεις του και στην ανακοίνωσή του αναφέρει:



«Ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος θεωρητικά θα πρέπει να είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια όμως και με τη δράση οργανωμένων ομάδων χούλιγκανς έχει μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συζητά με τον ιδιώτη κάτοχο αθλητικών εγκαταστάσεων να διεξαχθεί ο φετινός Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος στη Λάρισα, χωρίς βεβαίως να ερωτηθεί ο Δήμος Λαρισαίων.



Μπορεί ο δήμος μας, να μην έχει ρόλο στην απόφαση για τη διεξαγωγή του Τελικού, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει παραχωρηθεί, εδώ και χρόνια, από τη ΓΓΑ σε ιδιώτη η έκταση όπου κατασκευάστηκε το νέο γήπεδο της πόλης (AEL FC Arena), με ισχυρή αντίδραση τότε του νυν δημάρχου Απόστολου Καλογιάννη, ωστόσο η δημοτική αρχή έχει το θεσμικό καθήκον να διαφυλάξει την πόλη και τους κατοίκους της από πιθανά έκτροπα, σαν αυτά που είδαμε σε ανάλογες εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια.



Για το λόγο αυτό ζητούμε από την ΕΠΟ και όλους τους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν σοβαρά τη στάση και τις αποφάσεις και να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε περίπτωση που αποφασίσουν τη διεξαγωγή του τελικού στην πόλη μας και να διασφαλίσουν την ηρεμία και την τάξη μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως:

Την απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων οπαδών και την πιστή τήρηση του μέτρου από την Ελληνική Αστυνομία

Τη μη έκδοση εισιτηρίων για τον τελικό, παρά μόνο προσκλήσεων οι οποίες θα διατεθούν αποκλειστικά στους Λαρισαίους φιλάθλους, μέσω των τοπικών αρχών και φορέων (Δήμος, Περιφέρεια Θεσσαλία, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - σχολεία κ.α.)

Τη λήψη έκτακτων μέτρων από την Αστυνομία, ώστε να αποφευχθούν παραβατικές συμπεριφορές ακόμη και από μεμονωμένους φιλάθλους.

Η Λάρισα, ως ανοικτή και φιλόξενη πόλη, έχει διοργανώσει με τρόπο άψογο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Δεν έχει ωστόσο καμία πρόθεση να γίνει το πεδίο στο οποίο θα εξελιχθεί ένας εφιάλτης. Ενας τελικός, τη διεξαγωγή του οποίου η ΕΠΟ μεταφέρει από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα, αποτελεί την απόλυτη απαξίωση του ποδοσφαίρου».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Θεοδωρικάκος: Δύο συλλήψεις για την υπόθεση

Ξυλοδαρμός 11χρονου μέσα στο σχολείο: Έχασε τις αισθήσεις του, παραμένει σε νοσοκομείο

Πισπιρίγκου: “Ήταν ψυχρή και απρόσιτη” - Τι κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες