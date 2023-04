Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: Στο Taxisnet τα εκκαθαριστικά - Σε 10 δόσεις η πληρωμή

Πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση και πότε η τελευταία. Ποιοι δικαιούνται μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50% και ποιοι πλήρη απαλλαγή.



Ολοκληρώνεται σήμερα η ανάρτηση των φετινών εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙA στο Taxisnet με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να περιμένουν να δουν με αγωνία τα τέλη που θα κληθούν να πληρώσουν.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ενόψει της έκδοσης των εκκαθαριστών του ΕΝΦΙΑ επιστροφές φόρου θα πραγματοποιηθούν ξανά την Παρασκευή 28/4 σε όσες δηλώσεις υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 26/4. Επιστροφές από δηλώσεις, που θα υποβληθούν από την Πέμπτη και μετά, θα συμψηφιστούν με οφειλές από ΕΝΦΙΑ.

Επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να πληρώσουν σε έως δέκα μηνιαίες δόσεις, συνολικό φόρο ακινήτων 2,25 δισ. ευρώ και εάν δεν έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση, το εκκαθαριστικό θα είναι ακριβώς το ίδιο με το περυσινό.

Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαΐου και η τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου 2024 ενώ σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης δεν παρέχεται η παραμικρή έκπτωση. Η έκπτωση 3% ισχύει μόνο για εφάπαξ εξόφληση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εντός της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης.

Τα εκκαθαριστικά αναρτώνται σταδιακά στο taxisnet και στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη στην αποτύπωση της περιουσίας τους, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διορθώσεις. Μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα του Ε9 2023 για τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν έως 30 Ιουνίου.

Εκπτώσεις - απαλλαγές



Δυσάρεστη έκπληξη περιμένει αυτούς που είδαν τις αποδοχές τους να αυξάνονται πάνω από τις 9.000 ευρώ πέρυσι. Κέρδισαν υψηλότερα εισοδήματα αλλά χάνουν την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50% δικαιούνται όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.



Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματά της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος ή συμβιών και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.



Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται τρίτεκνοι και πολύτεκνοι αλλά και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον καλύπτουν, επίσης σωρευτικά, τα παρακάτω κριτήρια:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.



Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Πλήρης απαλλαγή έχει χορηγηθεί και σε ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε πληγείσες από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές περιοχές, περιοχές υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργές, μεταφερόμενους οικισμούς και κοινότητες καθώς και δικαιώματα επί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης και διατηρητέα κτίσματα.

