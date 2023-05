Υγεία - Περιβάλλον

Ημερίδα για τα νεότερα δεδομένα στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους ειδικούς του Metropolitan Hospital για όλες τις εξελίξεις, έχουν ασθενείς με σκλήρυνση κατά Πλάκας και άτομα του περιβάλλοντος τους.

Το τμήμα Σκλήρυνσης κατά Πλάκας του Μetropolitan Hospital, υπό τη διεύθυνση του κ. Κωνσταντίνου Βουμβουράκη, διοργανώνει στις 14 Μαΐου 2023 στο αμφιθέατρο του Θεραπευτηρίου, ημερίδα με θέμα «Νεότερα Δεδομένα στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας». Στην ημερίδα θα μιλήσουν οι ειδικοί για τη διάγνωση, τη θεραπεία και για την ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Ομιλητές της ημερίδας είναι:

Κωνσταντίνος Βουμβουράκης, υπεύθυνος & Διευθυντής του τμήματος Σκλήρυνσης κατά πλάκας του Μetropolitan Hospital

Β. Μαράκα Προέδρος Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Γ. Παπαδημητρόπουλος, Νευρολόγος, Επιμελητής Β΄ ΝΚ Μetropolitan Hospital

Ε. Σιδέρη, Νευροψυχολόγος, Eπιστημονικός Συνεργάτης ΝΚ Μetropolitan Hospital

Χ. Χρυσοβιτσάνου, RN, PhD, MSN, MSc Προϊσταμένη Κέντρου Ειδικών Νευρολογικών Νοσημάτων Α' Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας είναι πολυδιάστατη νόσος και ως εκ τούτου η ολιστική αντιμετώπισή της απαιτεί εξειδικευμένη και πολυπρόσωπη ομάδα στελεχωμένη από έμπειρο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Με ένα πρόγραμμα ευθύνης το τμήμα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας επιδιώκει να ασκήσει το σώμα, το πνεύμα, αλλά και την ψυχή, αναγνωρίζοντας ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει την πιο θετική επίδραση στη γενική υγεία του ασθενούς. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σημασία ενός πολυδιάστατου και εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης στη λειτουργική βελτίωση των πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και στην αντιμετώπιση θεμάτων ποιότητας ζωής.

Σημαντικά επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν τώρα την άποψη ότι οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων, για να καθοριστεί ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση στην αποκατάσταση σε μια δεδομένη φάση της πορείας της νόσου.

