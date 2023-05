Κοινωνία

Άρτα - Θάνατος βρέφους: Η πρώτη δήλωση του πατέρα

Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί και επιστρέφει στο νοσοκομείο όπου θα συνεχίσει να νοσηλεύεται.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και πήρε ο 37χρονος πατέρας του άτυχου βρέφους ο οποίος μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος στον ανακριτή της Άρτας.

Χθες το βράδυ η εισαγγελέας άσκησε δίωξη στο τραγικό πατέρα για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο συνήγορος του , Δημήτρης Λαμπράκης , σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους είπε ότι το μήνυμα που στέλνει ο εντολέας του, είναι "να μη ζήσει κανένας άνθρωπος αυτή την κατάσταση".

Μάλιστα ανέφερε ότι τόσο ο πατέρας όσο και η 27χρονη μητέρα επιχείρησαν να θέσουν τέλος στη ζωή τους ,μόλις συνειδητοποίησαν, ότι το μωρό τους δεν ζει.

Σε λίγο αναμένεται και το πόρισμα του ιατροδικαστή ο οποίος έκανε τη νεκροψία-νεκροτομή στο άψυχο κορμάκι του βρέφους.

Ο Γιάννης Καρβέλης διοικητής της 6ης ΥΠΕ, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι μετά από συνεννόηση με τον εισαγγελέα ο 37χρονος θα επιστρέψει στο νοσοκομείο όπου θα συνεχίσει να νοσηλεύεται φρουρούμενος.\

