Τελικός Κυπέλλου - Μπέος: ας πάνε να τον κάνουν στο Τζιμπουτί

"Πρέπει να με αγαπάνε οι που@@@@@, δεν εξηγείται διαφορετικά, να γυρίζουν πάλι σε μένα και στο Πανθεσσαλικό" είπε μεταξύ άλλων ο Αχιλλέας Μπέος.

Ο Αχιλλέας Μπέος, μίλησε για την αναθεώρηση της πρότασης να διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, παρότι εσχάτως εξετάζονταν και περιπτώσεις από το εξωτερικό.

Ακόμη δεν έχει υπάρχει κάτι οριστικό και η τελική απόφαση θα παρθεί στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ που έχει οριστεί για την Παρασκευή (12/5), όμως προβάλει ως το φαβορί.

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, μίλησε με καυστικότητα για το ζήτημα στον Focus FM της Θεσσαλονίκης.

«Ας πάνε να κάνουν τον τελικό στο Τζιμπουτί. Δεν δίνω το γήπεδο, γιατί είδαμε στο διαδίκτυο ότι έκλειναν ραντεβού θανάτου μπροστά στο δημαρχείο του Βόλου. Γιατί να κάνω μπάχαλο την πόλη μου, να σπάνε, να ρημάζουν οι χούλιγκανς εισαγωγής;», ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ και με αρκετή δόση χιούμορ σχολίασε το πώς οδηγήθηκαν από την Ομοσπονδία εκ νέου στην περίπτωση του Πανθεσσαλικού.

«Πρέπει να με αγαπάνε οι π@@@@νες, δεν εξηγείται διαφορετικά, να γυρίζουν πάλι σε μένα και στο Πανθεσσαλικό. Εχω δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή, το ποδόσφαιρο έχει τοξικότητα και μεγάλη ευθύνη έχουν αυτοί όλοι. Το Πανθεσσαλικό δεν το δίνω, τους έχω και μια άλλη πρόταση, αλλά την αφήνω τελευταία. Να φέρω ένα αεροπλανοφόρο και να γίνει ο τελικός πάνω σε αυτό, μέσα στον Παγασητικό! Γιατί δεν κάνουν διπλό τελικό να τελειώνουμε; Όλοι πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτή είναι η λύση».

Μεταξύ άλλων μίλησε και για το επερχόμενο ματς του Βόλου με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena», όπου η Ενωση θέλει ένα βαθμό για να κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο. «Ακόμη δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Πρέπει να νικήσει και τον Βόλο η ΑΕΚ, που θέλει να κάνει φιέστα, αλλά ξέρετε πόσες φιέστες χάλασαν από μικρότερες ομάδες; Εμείς θα πάμε με νέα παιδιά, που θέλουν να δείξουν πράγματα στον προπονητή μας και αυτό θα το δείτε την Κυριακή. Θα είναι ανταγωνιστικοί και θα παίξουν για να νικήσουν. Αν τους υποτιμήσουν οι αντίπαλοι, θα την πατήσουν».

