Οικονομία

Εκλογές: Βενιέρης, Τσιριγώτη, Λαμπρινός για τον ΦΠΑ και τις συνεργασίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές αντιπαρατέθηκαν στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για προβλήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών.

Τα καίριας σημασίας ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την αγορά, βρίσκονται στο επίκεντρο του κοινωνικού διαλόγου, αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς απομένουν μόλις 10 ημέρες για τις εκλογές και τόσο πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα, και υποψήφιοι βουλευτές έχουν μπει στην τελική ευθεία της προσπάθειας προσέγγισης το δυνατόν περισσότερων ψηφοφόρων.

Με ένταση ξιφουλκούν και διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου τίθενται επί τάπητος τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Πέμπτη, λίγες ώρες μετά από το debate των πολιτικών αρχηγών, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, οι:

Δημήτρης Βενιέρης , υποψήφιο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρατία,

, υποψήφιο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρατία, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, υποψήφια βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ

υποψήφια βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ Φραγκίσκος Λαμπρινός, υποψήφιο βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.