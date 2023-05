Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: Η “ακτινογραφία” για το 2023 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Σε τι ποσό έχει διαμορφωθεί ο μέσος ΕΝΦΙΑ. Ποιες περιοχές αναδεικνύονται «πρωταθλητές» της μείωσης.



Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα πληρώσουν εφέτος ΕΝΦΙΑ όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και αυτό διότι είτε καλύπτουν τα ελάχιστα κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά που έχουν θεσπιστεί, είτε κατοικούν σε πληγείσες περιοχής (φυσικές καταστροφές). Επίσης να σημειωθεί ότι σε σχέση με το 2018 πληρώνουν ΕΝΦΙΑ 171.703 φορολογούμενοι λιγότεροι.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, είναι ο μέσος ΕΝΦΙΑ από 489 ευρώ το 2018, έχει διαμορφωθεί για το 2023 στα 368 ευρώ, μείωση της τάξεως του 31%.

Μάλιστα σε όλο αυτό το εξεταζόμενο διάστημα η συνολική περιουσία με βάση την οποία υπολογίζεται ΕΝΦΙΑ, αυξήθηκε εντυπωσιακά και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στα 769,4 δις ευρώ, έναντι 600 δις ευρώ το 2018.

Αξιοσημείωο είναι ότι «πρωταθλητές» της μείωσης σε αυτό το χρονικό διάστημα αναδεικνύονται Δυτική Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία, ενώ «ουραγός» είναι η Αττική, στην οποία και η συμμετοχή στο συνολικό ποσό του Φόρου, υπερβαίνει το 50%.

Ας δούμε αναλυτικά τα στοιχεία που προκύπτουν από την ακτινογραφία του ΕΝΦΙΑ για το 2023, σε σχέση με το 2018:

Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα κατέχουν 7,168 εκατ ιδιοκτήτες. Εξαιρέθηκαν της υποχρέωσης πληρωμής ΕΝΦΙΑ οι 1,009 εκατ. Σύμφωνα με την νομοθεσία πλήρη απαλλαγή ΕΝΦΙΑ έχουν οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80% εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους (πραγματικό ή τεκμαρτό) είναι έως 12.000 ευρώ, αν πρόκειται για τον άγαμους ή έως 15.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι με 2 παιδιά). Σε αυτή την περίπτωση η συνολική επιφάνεια κτισμάτων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Ο μέσος φόρος που προκύπτει ανά ΑΦΜ, διαμορφώνεται για το 2023 στα 368 ευρώ, ενώ το 2018 ήταν στα 489 ευρώ, προκύπτει δηλαδή μία μείωση της τάξεως του 31%.

Η μεγαλύτερη μείωση του ΕΝΦΙΑ παρουσιάζεται στην Δυτική Ελλάδα με τον μέσο Φόρο να διαμορφώνεται στα 234 ευρώ, από 345 ευρώ το 2018, μείωση της τάξεως του 32,1%. Ακολουθεί η Δυτική Μακεδονία με μείωση 31,8% και μέσο ΕΝΦΙΑ στα 210 ευρώ από 308 ευρώ το 2018.

Ο πιο υψηλός Φόρος πληρώνεται στην Αττική με τον μέσο όρο να ανεβαίνει στα 540 ευρώ, από 671 ευρώ το 2018, με την μείωση να περιορίζεται στο 20%. Αρκετά υψηλός είναι ο Φόρος και για το Νότιο Αιγαίο, ο οποίος και διαμορφώνεται στα 447 ευρώ, από 609 ευρώ πριν από πέντε χρόνια, μείωση της τάξεως 26,6%.

Στην Αττική οι ιδιοκτήτες που αποτελούν το 36% του συνόλου, καλούνται να πληρώσουν το 53% του φετινού ΕΝΦΙΑ.

Η μέση αξία των ακινήτων στην επικράτεια ανέρχεται σε 124.923 ευρώ.

Συνολικά ο ΕΝΦΙΑ το 2023, παρουσιάζεται μειωμένος κατά 34,3% σε σύγκριση με τον ΕΝΦΙΑ που κλήθηκαν να πληρώσουν τα φυσικά πρόσωπα το 2018. Ειδικότερα ο ΕΝΦΙΑ που είχε βεβαιωθεί στα φυσικά πρόσωπα το 2018 ήταν 2,642 δισ. ευρώ, ενώ φέτος διαμορφώθηκε στο 1,734 δισ. ευρώ, μείωση δηλαδή κατά 908 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

