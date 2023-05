Life

Θεοδωρίδου - Κακοσαίος: Φωτιά στην σκηνή την ώρα που τραγουδούσαν (βίντεο)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Νατάσας Θεοδωρίδου και των ανθρώπων του νυχτερινού κέντρου.



Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Νατάσας Θεοδωρίδου και του Γιώργου Κακοσαίου σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, όταν μια λάμπα στην οροφή της σκηνής πήρε φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι δύο ερμηνευτές ήταν επάνω στη σκηνή και τραγουδούσαν “ντουέτο” αγαπημένα τραγούδια. Περίπου στις 02.00 τα ξημερώματα μια λάμπα στην οροφή της μουσικής σκηνής άρπαξε φωτιά, με τους δυο καλλιτέχνες να διακόπτουν για λίγα λεπτά το πρόγραμμα και τους υπεύθυνους ασφαλείας να σπεύδουν για να την σβήσουν άμεσα με πυροσβεστήρες.

Μάλιστα, η Νατάσα Θεοδωρίδου, μόλις αντιλήφθηκε την φωτιά αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία, ζητώντας από τους ανθρώπους της ορχήστρας να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

Το προσωπικό του νυχτερινού κέντρου ενήργησε άμεσα, με αποτέλεσμα να μην προκληθεί αναστάτωση στους εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στο μαγαζί και η μικρής έκτασης φωτιάς έσβησε άμεσα.



Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιώργος Κακοσαίος συνέχισαν κανονικά το πρόγραμμά τους, με τον κόσμο να τραγουδάει τους στίχους από το γνωστό τραγούδι “ένα σπίτι καίγεται”.

