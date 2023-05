Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Νατάσα Θεοδωρίδου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, 1ο exclusive live event, με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και την Νατάσα Θεοδωρίδου.

Το Σάββατο 20 Μαΐου στις 22:00, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, φέρνει στον ΑΝΤ1, το 1οexclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» με καλεσμένη την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και guest τη Νατάσα Θεοδωρίδου, σε μια μοναδική μουσική βραδιά που θα μας ταξιδέψει.

Το βράδυ του Σαββάτου, στον ΑΝΤ1 και στη συχνότητα του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 θα ζήσουμε όλοι την εμπειρία που βίωσαν οι 650 ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 πριν από μερικές ημέρες στη ζωντανή εμφάνιση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο 1ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ».

H μαγική μουσική «συνάντηση» πραγματοποιήθηκε στη βραβευμένη αίθουσα Vmax Sphera των Village Cinemas του The Mall Athens, με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου.

H Ελεωνόρα Ζουγανέλη μάγεψε το κοινό με τη φωνή και τα τραγούδια της, και προσκάλεσε τη Νατάσα Θεοδωρίδου στη σκηνή, εκεί όπου οι δύο μοναδικές ερμηνεύτριες μας χάρισαν μια αξέχαστη μουσική «νύχτα».

Ζήσε την «απόλυτη νύχτα» με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τη Νατάσα Θεοδωρίδου, γιατί η μουσική είναι μία και έχει τη δύναμη να μας ενώνει.

Άκου ΡΥΘΜΟ 94.9 online ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή σε AppStore & Google Play

«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΟ» - Σάββατο 20 Μαΐου στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

#ant1tv

#pefteihnyxta

#rythmos949

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Τζήμερος στον ΑΝΤ1: μας έχουν κολλήσει την ρετσινιά του φασίστα, όμως… (βίντεο)

Εκλογές στην Τουρκία: Άνοιξαν οι κάλπες - Σκληρή “μάχη” Ερντογάν με Κιλιτσντάρογλου

Προφυλάκιση Μπελέρη – Κεφαλογιάννης: “Μπλόκο” στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ- Αλβανίας