Τελικός Κυπέλλου: Ο διαιτητής για το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Ποιος θα "σφυρίξει" τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό,

O Φέλιξ Μπριχ, θα διευθύνει τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ την Τετάρτη (24/5) στο Πανθεσσαλικό, όπως γνωστοποίησε σήμερα η ΚΕΔ.

Ο 47χρονος Γερμανός, έχει «σφυρίξει» στον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Ρεάλ και Γιουβέντους το 2017, όπως και τον τελικό του Europa League, ανάμεσα σε Σεβίλλη και Μπενφίκα το 2014

Βοηθοί του Μπριχ, θα είναι ο Μαρκ Μπορσχ και ο Στέφαν Λουπ, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου. Διαιτητής VAR ορίστηκε ο Γερμανός Πέρι Γκίντερ, ενώ βοηθός του θα είναι ο Βασίλης Νικολακάκης.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

"O Γερμανός διαιτητής, Felix Brych, θα είναι διαιτητής του εφετινού τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Novibet 2023 AEK-ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Τετάρτη 24/05/2023, 20:30).

Στη διαιτητική ομάδα του τελικού θα συμμετάσχουν επίσης:

1ος Βοηθός: Mark Borsch

2ος Βοηθός: Stefan Lupp

4ος Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

VAR: Gunter Perl

AVAR: Βασίλειος Νικολακάκης

Παρατηρητής: Βασίλειος Τεροβίτσας"





