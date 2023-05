Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Σελήνη στον Καρκίνο και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για το τριήμερο, για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

Η Λίτσα Πατέρα, ξεκίνησε λέγοντας πως "επειδή σήμερα οι μισοί είναι πονεμένοι και οι άλλοι μισοί ευχαριστημένοι, λέω να δώσω μια πολύ καλή ημέρα για να χαρούν όλοι", είπε και τόνισε πως η ημέρα αυτή θα είναι η Παρασκευή, που θα έχει μια πολύ θετική όψη με την Αφροδίτη και τον Ουρανό.

"Ένταση και μεγάλο πάθος δείχνει η σημερινή ημέρα και η Σελήνη στον Καρκίνο μαζί με την Αφροδίτη, υπόσχεται ότι πρέπει να είμαστε κοντά στο σπίτι, στην πατρίδα", ανέφερε μεταξύ άλλων για την Τρίτη.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





