Πόρτο Ράφτη: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από αγροτικό σε γκαράζ πολυκατοικίας (εικόνες)

Τραγικό θάναντο βρήκε ο άτυχος άνδρας. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.



Ένα απίστευτο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Πόρτο Ράφτη με έναν άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο σε γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Θησέως.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άτυχος άνδρας έκανε εργασίας σε φρεάτιο της πολυκατοικίας στον διάδρομο που οδηγεί στο γκαράζ.

Η οδηγός αγροτικού οχήματος που διαμένει στην πολυκατοικία μπαίνοντας στο γκαράζ δεν αντιλήφθηκε τον άνδρα και τον παρέσυρε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο άνδρας εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες και 3 οχήματα και τελικά ανέσυραν τον άτυχο άνδρα θανάσιμα τραυματισμένο.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα επί της οδού Θησέως στο Πόρτο Ράφτη Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2023

