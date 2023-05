Οικονομία

Φωτοβολταϊκά: Η Ελλάδα δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τετραπλάσιες οι ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής σε σχέση με το 2019.

Δεύτερη στον κόσμο - μετά την Ισπανία- ως προς το δυναμικό παραγωγής ρεύματος από φωτοβολταϊκά κατατάσσεται η Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Οι επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής αλλά και στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής οδηγούν σε αυξανόμενη διείσδυση της πράσινης ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας - ενδεικτικά το 2022 ο ΔΕΔΔΗΕ τετραπλασίασε την ισχύ των ΑΠΕ που ενεργοποιήθηκαν στο δίκτυο διανομής, σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού, που εξετάζει το δυναμικό παραγωγής των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών μονάδων ως προς τη συνολική ζήτηση (όχι την πραγματική παραγωγή), η διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο τέλος του 2022 ήταν 17.5 % στην Ελλάδα και 19,1 % στην Ισπανία. Συγκριτικά ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 8,7 % και ο διεθνής μέσος όρος 6,2 %,

"Εννέα χώρες έχουν σήμερα ποσοστά διείσδυσης άνω του 10%, με την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Χιλή να ξεπερνούν το 17%, και ενώ η συμφόρηση του δικτύου έχει καταστεί ζήτημα, τα μέτρα πολιτικής, οι τεχνικές λύσεις και η αποθήκευση παρέχουν ήδη εφαρμόσιμες λύσεις για την ενίσχυση της διείσδυσης των φωτοβολταϊκών", αναφέρεται στην έκθεση.

Η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, ιδίως σε περιόδους χαμηλής ζήτησης (π.χ. Σαββατοκύριακα και αργίες με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες) οδηγεί και στη χώρα μας σε περικοπή της παραγωγής "πράσινης" ενέργειας για λόγους ευστάθειας του συστήματος. Παράλληλα κατά τις περιόδους αυτές διαμορφώνονται οι χαμηλότερες - έως και μηδενικές - τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο.

Ως προς τα δίκτυα, αρμόδιες πηγές του ΔΕΔΔΗΕ ανέφεραν προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το 2022 ενεργοποιήθηκαν στο δίκτυο διανομής 4.800 μονάδες ΑΠΕ ισχύος 1080 μεγαβάτ, έναντι 688 μονάδων ισχύος 242 μεγαβάτ το 2019 (αύξηση 597 % στο πλήθος και 346 % στην ισχύ). Αθροιστικά οι μονάδες ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά) στο δίκτυο διανομής έφθασαν πέρυσι στα 6,5 γιγαβάτ από 4 γιγαβάτ το 2019 ενώ με βάση τα προγραμματισμένα έργα για το 2023, η ισχύς θα υπερβεί τα 8.7 γιγαβάτ.

Αντίστοιχα από τον ΑΔΜΗΕ (σύμφωνα με το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2024-2033), επισημαίνεται ότι έως το Δεκέμβριο του 2022, στο διασυνδεδεμένο σύστημα λειτουργούσαν Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Συμπαραγωγής συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10256 MW, (4516 MW αιολικά και 5150 MW φωτοβολταϊκά) ενώ από τους δύο Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) έχουν χορηγηθεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σε Σταθμούς ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 11,5 GW.

"Αν λογιστούν σωρευτικά οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΑΠΕ μαζί με όσα έργα έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα να συνδεθούν στο Δίκτυο και στο Σύστημα μέσω Όριστικών Προσφορών Σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ αντίστοιχα, και το δυναμικό ΑΠΕ που προκύπτει ως δυνατότητα στα νησιά που διασυνδέονται (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Β. Αιγαίο) το αποτέλεσμα περί τα 24 GW ισχύος υπερβαίνει ήδη το καταγεγραμμένο στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα στόχο για το 2030 (15,1 GW) και επιτυγχάνει τον στόχο για ΑΠΕ ισχύος 22-24 GW στην ηλεκτροπαραγωγή όπως αναμένεται να αποτυπωθεί στην επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΕΚ", αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Χρήστος Οικονόμου

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα

Τάμα στον Άγιο Δημήτριο: Ομογενής άφησε το νυφικό της μπροστά στην εικόνα του (εικόνες)