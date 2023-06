Παράξενα

ΗΣΑΠ: Τηλεφώνημα - φάρσα για βόμβα στον σταθμό Ηρακλείου

συναγερμός σήμανε στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Ηράκλειο έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα, με αποτέλεσμα να κλείσει λίγη ώρα αργότερα.

Έκλεισε για περίπου μια ώρα το μεσημέρι την Κυριακής ο σταθμός Ηράκλειο της γραμμής 1 του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου , μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του ΤΕΕΜ για τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ η κυκλοφορία γινόταν το συγκεκριμένο διάστημα μεταξύ των σταθμών Πειραιάς – Νέα Ιωνία και Ειρήνη – Κηφισιά.

Μετά την ολοκήρωση των ελέγχων και αφού δεν εντοπίστηκε κάποιος μηχανισμός, ο σταθμός άνοιξε ξανά γύρω στις 3 και παραδόθηκε στην κυκλοφορία.

