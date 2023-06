Παράξενα

Καβάλα: Κλώτσησε σκύλο στη θάλασσα (εικόνες)

Εξοργίζει η νέα κακοποίηση ζώου που βρέθηκε στο νερό από κλωτσιά. Πώς "δικαιολόγησε" την πράξη του ο δράστης...

Ένας αδέσποτος σκύλος βρέθηκε να δίνει μάχη για να κρατηθεί στην επιφάνεια, μέσα στη θάλασσα του λιμανιού στην Καβάλα. Αιτία μια κλωτσιά που δέχτηκε από περαστικό.

"Το κλώτσησα γιατί μου επιτέθηκε" φέρεται να είπε σε γνωστό του. Εξηγήσεις που δεν πείθουν ούτε τους επαγγελματίες στην περιοχή, ούτε τους φιλόζωους στην πόλη που ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του.

Το απαράδεκτο περιστατικό σημειώθηκε στο κεντρικό λιμάνι της πόλης, όπου υπάρχουν εξέδρες. Ο σκύλος βρέθηκε στα παγωμένα νερά, αλλά ευτυχώς κάποιοι δεν έμειναν απαθείς. Έσπευσαν στο σημείο, τον έπιασαν και τον έβγαλαν από τη θάλασσα.

Στην επιχείρηση διάσωσης του αδέσποτου σκύλου, συμμετείχαν και άντρες του λιμενικού που ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο.

