Αθλητικά

Roland Garros - Τζόκοβιτς: Τα δάκρυα του Νόλε για τον 23ο τίτλο σε Grand Slam (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα τεράστιο χαμόγελο και με την, ιστορική, κούπα αγκαλιά ο μυθικός Νόβακ Τζόκοβιτς είπε το δικό του «ευχαριστώ» μετά την απονομή.

-

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο τένις, καθώς κατέκτησε το Roland Garros και πανηγύρισε το 23ο Grand Slam της καριέρας του, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας, πάνω από Ράφα Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του μετά το τέλος του τελικού του Roland Garros, βάζοντας μία πετσέτα στο πρόσωπο του.

«Ευχαριστώ για ακόμη μία φορά για την τόσο όμορφη ατμόσφαιρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ απέναντι σε ένα τόσο ξεχωριστό κοινό. Δεν είναι τυχαίο το ότι κέρδισα το 23ο μου Grand Slam εδώ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο τουρνουά για μένα και είμαι περήφανος που πετυχαίνω αυτό το επίτευγμα σε αυτό το κορτ», είπε αρχικά, φορώντας μια φόρμα με το Νο23 και μιλώντας στα γαλλικά για να αποθεωθεί από τον κόσμο και με τον ίδιο να αποθεώνει τον αντίπαλο του Κάσπερ Ρουντ.

«Κάσπερ είσαι ένα από τα καλύτερα άτομα στο tour. Όλοι σε σεβόμαστε και όλοι σε θαυμάζουμε, τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο κομμάτι του χαρακτήρα σου. Όλοι όσοι είναι δίπλα σου αξίζουν τεράστιο σεβασμό. Λυπάμαι για το αποτέλεσμα σήμερα, αλλά είσαι από τους πιο σταθερούς παίκτες, έπαιξες 2ο σερί τελικό εδώ και αυτό μιλάει από μόνο του. Σου εύχομαι να κερδίσεις οποιονδήποτε άλλον παίκτη, εκτός από εμένα (γέλια). Αν αποκλειστώ, νωρίτερα, σε Grand Slam μπορείς να το κερδίσεις».

Κατόπιν ο Τζόκοβιτς απευθύνθηκε προς τον σπουδαίο Γάλλο Γιανίκ Νοά, μιλώντας για την τεράστια καριέρα του αλλά και την θετική ενέργεια που μετέδιδε σε όλους. Μετά ήρθε η σειρά για τους δικούς του ανθρώπους στους οποίους είπε πως «δεν βρίσκω λόγια να μιλήσω για εσάς. Ξέρετε πόσο δύσκολος μπορώ να γίνω και θαυμάζω την υπομονή και την επιμονή σας. Ο κόσμος δεν ξέρει αλλά τις δύο τελευταίες εβδομάδες σας... βασάνιζα πραγματικά. Σας ευχαριστώ».

Στρέφοντας το βλέμμα προς την οικογένεια του (στη γυναίκα του και τρία παιδιά του, ο κορυφαίος τενίστας είπε: «είναι απίστευτο συναίσθημα αυτό που νιώθω. Ξέρω ότι μιλάω πολύ, αλλά θέλω να πω κάτι ακόμη. Με ακουν τα παιδιά μου αλλά θέλω να πω σε όλα τα νέα παιδιά. Ήμουν 7 χρονών και ονειρευόμουν να κερδίσω το Γουίμπλεντον και να γίνω το Νο1 στον κόσμο. Ξεχάστε τι έχει γίνει στο παρελθόν, το μέλλον είναι μπροστά σας, πιστέψτε στον εαυτό σας, στο όνειρο σας και παλέψτε για να τα καταφέρετε»

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόνοια: 63χρονος “έκλεισε” ραντεβού για σεξ με άγνωστη ανήλικη - Πως τον παγίδεψε η 14χρονη

ΗΠΑ: Κατάρρευση γέφυρας μετά από φωτιά σε βυτιοφόρο (βίντεο)

Λεωφορεία - Ελαιώνας: Ο ΚΣΥΛ θα εξυπηρετεί 40000 επιβάτες την ημέρα (εικόνες)