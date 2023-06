Κοινωνία

Τροχαίο στον Μαραθώνα: Φορτηγό έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Τραυματίστηκαν οι επιβάτες. Πώς σημειώθηκε το τροχαίο.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα φορτηγό για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, στην Επαρχιακή Οδό Γραμματικού – Σέσι, στο Μικρό Σέσι στο Μαραθώνα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς μέσα στο φορτηγό υπήρχαν τραυματισμένοι επιβάτες.

Οι 12 πυροσβέστες που επιχείρησαν, με 4 οχήματα, απεγκλώβισαν τους τραυματίες, τους οποίους παρέλαβε το ΕΚΑΒ έτσι ώστε να γίνει η διακομιδή σε νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τραυματισμένοι ανασύρθηκαν και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ οι επιβάτες φορτηγού οχήματος, συνεπεία εκτροπής και πτώσης σε γκρεμό, στην Επ. Οδό Γραμματικού – Σέσι, στο Μικρό Σέσι, #Μαραθώνα.

Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

