Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Η απολογία του 32χρονου στον ανακριτή

Τι αναμένεται να πει ο Πακιστανός συγκάτοικος του Μπαγκλαντεσιανού

Στον ανακριτή Κω προκειμένου να απολογηθεί βρίσκεται αυτή την ώρα ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές, ο οποίος κατηγορείται για την αρπαγή της άτυχης 27χρονης Αναστάζια, που τελικά βρέθηκε νεκρή στην περιοχή Αλυκές.

Στα δικαστήρια έφτασε λίγο μετά τις 12:30 ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές.

Αποτυπώματα, DNA καθώς και η ανάλυση από τα κινητά τηλέφωνα, χαρακτηρίζονται καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης που έχει σοκάρει. Ακόμη, θολό παραμένει το σημείο εάν πριν τη δολοφονία της, έπεσε θύμα βιασμού. Ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές επιμένει πως δεν είναι ο δολοφόνος της Αναστάζια.

Στο κάδρο των ερευνών και ο Πακιστανός συγκάτοικος

Πάντως, από την αρχή στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται και ο Πακιστανός συγκάτοικος του 32χρονου, που υποστήριξε πως η Αναστάζια δεν πήγε ποτέ στο σπίτι τους, κάτι που διαψεύδεται από κάμερα.

Στην Πολωνία θα ταφεί η 27χρονη

Σημειώνεται ότι η η μητέρα της και ο σύντροφος πήραν το πράσινο φως ώστε η σορός της 27χρονης Αναστάζια να φύγει για να ταφεί στην πατρίδα της Οι δυο τους, αναμένεται να φύγουν τις επόμενες ώρες για την Πολωνία, όπου οι αντιδράσεις για το φονικό δεν έχουν κοπάσει.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο πρωθυπουργός της χώρας, όσο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, ζητούν από τις ελληνικές αρχές να εκδώσουν στη χώρα τους τον 32χρονο προκειμένου να δικαστεί εκεί. Κάτι βέβαια που δεν μπορεί να συμβεί, αφού η δολοφονία διεπράχθη σε ελληνικό έδαφος και συνεπώς, θα δικαστεί και θα κριθεί από τις αρχές της Κω.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο σύντροφος της 27χρονης:

Τι δείχνει η σορός της 27χρονης

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για στοιχειοθετηθεί περαιτέρω η υπόθεση της δολοφονίας της 27χρονης Αναστάζια στην Κω, αναμένουν τόσο οι Αρχές όσο και η οικογένειά της, που ζητά δικαιοσύνη. Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι πως πρόκειται για ασφυξία ως αιτία θανάτου, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί το μέσο με το οποίο προκλήθηκε, εάν δηλαδή ο δράστης στραγγάλισε με τα χέρια του την άτυχη κοπέλα ή χρησιμοποίησε κάποιο άλλο όργανο, όπως π.χ. κάποιο σχοινί.

