Εκλογές: Ο Κουτσούμπας σε μεζεδοπωλείο στο Αιγάλεω (εικόνες)

Κλίμα αισιοδοξίας και στιγμές χαλάρωσης στο Αιγάλεω για Δημήτρη Κουτσούμπα, στελέχη και υποψήφιους του ΚΚΕ. Πού θα ψηφίσει.

Κλίμα αισιοδοξίας και στιγμές χαλάρωσης στο Αιγάλεω για Δημήτρη Κουτσούμπα, στελέχη και υποψήφιους του ΚΚΕ

Στο Αιγάλεω, σε μεζεδοπωλείο με στελέχη του κόμματος, φίλους, συνεργάτες, υποψήφιους βουλευτές και συμπορευομένους με το ΚΚΕ, βρέθηκε σήμερα , νωρίς το μεσημέρι ,ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Μοιράστηκε μαζί τους, στιγμές χαλάρωσης αλλά και αισιοδοξίας για την έκβαση της αυριανής εκλογικής αναμέτρησης.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, θα ασκήσει αύριο το εκλογικό του δικαίωμα , στις 10πμ, στο 137ο εκλογικό τμήμα του ΤΕΕ Λαμίας (πρώην Μουστάκειο), Καποδιστρίου 27.

