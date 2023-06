Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: στο νοσοκομείο παιδί που έπεσε από ποδήλατο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού που έπεσε από το ποδήλατο και τραυματίστηκε.

-

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην ανατολική Θεσσαλονίκη όταν ένα 13χρονο παιδί ζαλίστηκε και έπεσε από το ποδήλατο στο οποίο επέβαινε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, περίπου στις 13:45, ένα 13χρονο αγόρι που επέβαινε σε ποδήλατο, ζαλίστηκε και έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος. Το παιδί φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, έχοντας όμως τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό συνέβη επί της οδού Παπαναστασίου και ενώ ο 13χρονος έκανε ποδήλατο πάνω στο πεζοδρόμιο. Μαζί του βρισκόταν και η μητέρα του η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ μετά το ατύχημα του γιου της.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Wagner - Ρωσία: συμφωνία: Η υποχώρηση Πριγκόζιν, τα ανταλλάγματα και το παρασκήνιο της σύγκρουσης

Φωτιά σε σκάφος στη Μαρίνα Λαυρίου

Εκλογές - Ναύπλιο: ο αγρότης που ψηφίζει με τον γαϊδαρό του... “ξαναχτυπά” (εικόνες)