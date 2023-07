Life

O Λεονάρντο Ντι Κάπριο έδωσε συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση

Γιατί ο σταρ του Χόλιγουντ επικρότησε την πολιτική της Ελλάδας, με ανάρτηση του στο Instagram

Το εγκώμιο της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης έπλεξε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε ανάρτησή του στο Instagram, σχετικά με την προσπάθεια του ελληνικού κράτους για τη βιοποικιλότητα.

Ο σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος είναι αγγελιοφόρος της ειρήνης του ΟΗΕ για θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, επισήμανε το γεγονός πως η Ελλάδα έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θέσπισε νόμους για την διατήρηση της βιοποικιλότητας περιοχών.

Συγκεκριμένα, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Instagram, όπου έχει 59 εκατομμύρια ακόλουθους:

«Η Ελλάδα έγινε πρόσφατα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αναγνώρισε Βασικές Περιοχές Βιοποικιλότητας (KBAs) στους νόμους και τις πολιτικές της. Τα KBA είναι τα πιο σημαντικά μέρη στον κόσμο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη συνολική υγεία του πλανήτη. Αξίζουν συγχαρητήρια για την ελληνική κυβέρνηση να πρωτοστατήσει αναδεικνύοντας το #KeyBiodiversityAreas ως βασικό εργαλείο για την επέκταση ενός δικτύου προστατευόμενων περιοχών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη Γη».

Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προστασία τους

«Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ανάδειξη των Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας αξιοποιώντας αυτές ως βασικό εργαλείο για την επέκταση του δικτύου των Προστατευόμενων Περιοχών». Αυτό δήλωσε πριν λίγες εβδομάδες, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Πέτρος Βαρελίδης. Ειδικότερα, η χώρα μας τίθεται εκ των επικεφαλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην προσπάθεια αποτελεσματικής προστασίας της βιοποικιλότητας, καθώς αναγνωρίζει νομοθετικά τις Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας με το νόμο 5037/2023.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων, ενώ η Επιτροπή Φύση 2000 αναλαμβάνει το ρόλο της Εθνικής Επιτροπής των περιοχών αυτών, με κύριο στόχο την εξασφάλιση της διατήρησης και σωστής διαχείρισης των Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας της Ελλάδας.

(Οι προτεινόμενες Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα – Πηγή: Σπηλιοπούλου 2022-Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ)

Σύμφωνα με τον κ. Βαρελίδη: «Οι Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας προσφέρουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα αναγνώρισης σημαντικών περιοχών με τη χρήση πολλαπλών ομάδων οργανισμών και κοινής μεθοδολογίας. Οι περιοχές αυτές αναγνωρίζονται από το 2016 με τη χρήση ποσοτικών κριτηρίων που έχουν δημοσιευθεί από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), αλλά ορίστηκαν μετά από μία εκτενή διαδικασία 12 χρόνων με τη συμμετοχή πολλών επιστημόνων, ενδιαφερόμενων ομάδων και του κοινού».

Όπως εξήγησε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κώστας Τριάντης, αν. καθηγητής Βιολογίας του ΕΚΠΑ και διευθύνων σύμβουλος του ΟΦΥΠΕΚΑ, «οι Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας αντιπροσωπεύουν τα σημαντικότερα σημεία στον πλανήτη για τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Υπάρχουν περισσότερες από 16.000 περιοχές στον κόσμο, η προστασία των οποίων αποτελεί προτεραιότητα για την υλοποίηση του παγκόσμιου στόχου για την αντιμετώπισης της ραγδαίας απώλειας της βιοποικιλότητας».

Από την πλευρά της η Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου, διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Αθηνών επισημαίνει: «Σύμφωνα με τη βάση των Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας, η Ελλάδα έχει 204 περιοχές οι οποίες είναι αναγνωρισμένες βάση των πουλιών από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Με στοιχεία που έχουμε από πολλαπλές ομάδες οργανισμών, φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος πολλών από τις Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας που είναι αναγνωρισμένες βάση των πουλιών, ενώ εντοπίζονται ταυτόχρονα και νέες περιοχές, κυρίως στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά αναδεικνύονται οι ασπόνδυλοι οργανισμοί και τα φυτά ως οι σημαντικότεροι οργανισμοί για τον προσδιορισμό Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας στη χώρα μας».

(Οι Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας παγκοσμίως)

Όπως ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Τριάντης: «Σύμφωνα με τεχνική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια και τις οδηγίες για τη αναγνώριση νέων προστατευόμενων περιοχών, οι Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας αναγνωρίζονται ως βασικό επιστημονικό εργαλείο για την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου των προστατευόμενων περιοχών».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επεκτείνουν το υφιστάμενο δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών ώστε να καλύπτουν το 30% της χερσαίας και το 30% της θαλάσσιας έκτασής τους.

