Παράτυποι μετανάστες: Διπλάσιοι στα νησιά σε σχέση με το 2022

Πόσοι και που διαβιούν συνολικά στην ελληνική επικράτεια. Η πορεία των αιτημάτων για άσυλο και οι επιστροφές αλλοδαπών στις πατρίδες τους.

(εικόνα αρχείου)

Οι διαμένοντες στο σύνολο της επικράτειας ήταν 11.567 τον Μάιο του 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά 47% σε σχέση με τον Μάιο του 2022. Ο αριθμός διαμενόντων στα νησιά τον Μάιο του 2023 διαμορφώνεται στους 4.075 αιτούντες ενώ τον Μάιο του 2022 διέμεναν συνολικά 2.062 αιτούντες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην οποία αναφέρονται και τα εξής:

"Το 35,8% των διαμενόντων αποτελεί πληθυσμό των Κ.Υ.Τ./Κ.Ε.Δ. και το 64,2% πληθυσμό των λοιπών Δομών. Οι διαμένοντες στις Δομές και στα Κ.Υ.Τ./Κ.Ε.Δ. αποτελούν κατά μέσο όρο το 0,11% του πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2021.

Τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 1.073 μετακινήσεις αιτούντων άσυλο από τα νησιά στην ενδοχώρα (αύξηση 144% σε σχέση με τον Μάιο του 2022). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 668 αποχωρήσεις έναντι 1.361 αφίξεων (αύξηση 45% των αποχωρήσεων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα).

Αναφορικά με τα αιτήματα ασύλου, τα συνολικά αιτήματα που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου τον Μάιο του 2023 ανέρχονται σε 716, ενώ τα 19 άτομα εξ’ αυτών αφορούν ασυνόδευτα ανήλικα. Συνολικά, το πρώτο πεντάμηνο του 2023 έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου 13.591 άτομα, τα οποία προέρχονται από: το Πακιστάν (14,3%), το Αφγανιστάν (11,1%), την Παλαιστίνη (8,7%), τη Συρία (8,5%) και την Αίγυπτο 6,2%.

Αυξημένες εμφανίζονται οι ροές αφίξεων για τον Μάιο του 2023 κατά 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Μάιο. Συγκεκριμένα, είχαμε 1.361 αφίξεις συγκριτικά με 1.015 αφίξεις τον περσινό Μάιο. Αύξηση εντοπίζεται στα νησιά ενώ στο Φυλάκιο παρατηρείται μικρή μείωση των ροών (της τάξης του 10%).



Όσον αφορά στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας με ενεργές ΑΔΕΤ, αυτοί ανέρχονται τον Μάιο του 2023 συνολικά στους 52.817, και εξ αυτών σε ποσοστό 31% είναι πολίτες Αφγανιστάν, 19% πολίτες Συρίας, το 11% πολίτες Ιράκ και ακολουθούν οι Παλαιστίνιοι και οι Σομαλοί σε ποσοστό 10% και 6% αντίστοιχα.

Συνολικά τον Μάϊο του 2023, διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα 755.967 μετανάστες, εκ των οποίων το 30% είναι πολίτες ΕΕ και Ομογενείς, το 63% είναι πολίτες τρίτων χωρών με ισχυρή άδεια διαμονής και το 7% είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας με ενεργές ΑΔΕΤ.

Αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές από την Ουκρανία λόγω της Ρωσικής εισβολής, συνολικά μέχρι 31/5/2023, έχουν υποβληθεί 25.008 ηλεκτρονικές αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 23.644 άδειες προσωρινής προστασίας.

Από 16/7/2019 έως 31/5/2023 έχουν εγγραφεί 44.465 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης HELIOS του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Συνολικά μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2023 (έως 31/5/2023) έχουν λάβει οικονομικό βοήθημα ενοικίασης κατοικίας 22.799 ωφελούμενοι (αύξηση κατά 33% σε σχέση με τους 17.121 ωφελούμενους στις 31/5/2022).

Αναλυτικά Στοιχεία

Καταληκτικές Πράξεις σε Α΄ και Β΄ Βαθμό και Εκκρεμότητες

Συνολικά οι καταληκτικές πράξεις Α’ και Β’ βαθμού ανέρχονται για το μήνα Μάιο του 2023 σε 1.081 (645 αφορούν στον Α’ βαθμό και 436 στον Β΄ βαθμό).

Tον Μάιο του 2023 εκκρεμούν ως προς την επίδοση, 6.075 αποφάσεις Α’ και Β’ βαθμού. Οι εκκρεμότητες παρουσιάζονται μειωμένες κατά 70% σε σχέση με τον Μάιο του 2022 (19.952 εκκρεμότητες).



Προσφυγές & Εκκρεμότητες

Συγκρίνοντας τον αριθμό των Προσφυγών (201) που κατατέθηκαν τον Μάιο του 2023 με τον αριθμό των Προσφυγών (799) που κατατέθηκαν τον Απρίλιο του 2023, προκύπτει μείωση της τάξης του 75%.

Στις 31/05/2023 οι συνολικές εκκρεμότητες της Αρχής Προσφυγών ανέρχονται στις 3.157 (μείωση κατά 6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023) και αφορούν σε υποθέσεις που συζητήθηκαν εντός του 2022 ή θα συζητηθούν το 2023. Δηλαδή, το 85% των προσφυγών για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση απόφασης έχουν ήδη συζητηθεί και το 15% έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2023.

Άδειες διαμονής

Συνολικά οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών σε ισχύ τον Μάιο του 2023 ανέρχονται σε 474.529, μειωμένες κατά 25% σε σχέση με τον Μάιο του 2022, ενώ παρουσιάζονται οριακά αυξημένες κατά 0,65% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023.

Οι τρείς κορυφαίες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων χωρών με άδειες διαμονής σε ισχύ είναι: η Αλβανία με ποσοστό 60,2%, η Κίνα με 5,1% και ακολουθεί η Γεωργία με ποσοστό 4,2%.

Άδειες Επενδυτή

Οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Μάιο του 2023 ανέρχονται σε 12.813. Οι 10.683 άδειες (ποσοστό 83%) αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 2.130 άδειες (ποσοστό 17%) αφορούν ανανεώσεις.

Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 61,6% και ακολουθούν κατά πολύ μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρκίας (6,6%) και Λιβάνου (4,9%).

Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών ως προς την έκδοση αδειών (αρχικών και ανανεώσεων) τους πρώτους 5 μήνες του 2023, καθώς αγγίζει το 149% σε σχέση με τις άδειες που εκδόθηκαν το πρώτο πεντάμηνο του 2022. Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική αύξηση στην κατάθεση αιτημάτων κατά 170%"

