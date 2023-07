Κόσμος

Ιράν - Κόλπος του Ομάν: επιχείρησαν να καταλάβουν ελληνόκτητο πλοίο (βίντεο)

Θρίλερ στον Κόλπο του Ομάν όταν το Ιράν επιχείρησε να καταλάβει ελληνόκτητο τάνκερ. Τι ανακοίνωσε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) ανακοίνωσε σήμερα ότι επενέβη για να αποτρέψει την απόπειρα σύλληψης από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό δύο εμπορικών δεξαμενόπλοιων που έπλεαν σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο του Ομάν.

«Πλοιάριο του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσε πυρά κατά τη δεύτερη απόπειρα σύλληψης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού ΠΝ, ο Τίμοθι Χόκινς.

Νωρίτερα σήμερα, η βρετανική υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) ανέφερε ότι πυρά εκτοξεύθηκαν εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου στον Κόλπο, το οποίο προσεγγίστηκε από δυνάμεις ασφαλείας μιας χώρας που η βρετανική αρχή δεν κατονόμασε.

Το σκάφος και το πλήρωμά του είναι ασφαλές μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα μεταξύ Ιράν και Ομάν, στα ανοικτά των ακτών της πρωτεύουσας του Ομάν, Μουσκάτ, σύμφωνα με την UKMTO.

Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey είπε ότι ένα πλοίο ήταν πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαχαμών, το οποίο ήταν ελληνικής ιδιοκτησίας και το διαχειριζόταν αμερικανική εταιρεία.

Τα δεδομένα επιβίβασης πλοίων Refintiv δείχνουν το Richmond Voyager, ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αργού που διαχειρίζεται η Chevron, που ταιριάζει με τη θέση και την περιγραφή που παρέχονται από το UKMTO και την Ambrey. Είχε προηγουμένως ελλιμενιστεί στο Ρας Τανούρα στην ανατολική Σαουδική Αραβία.

Η Ambrey είπε ότι το πλοίο κατευθυνόταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Σιγκαπούρη και τώρα συνεχίζει το ταξίδι του εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν. Αύξησε την ταχύτητα και άλλαξε πορεία μετά το περιστατικό, είπε η Ambrey επικαλούμενη τη δική της έρευνα.

