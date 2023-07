Αθλητικά

Σλούκας: Τέλος από τον Ολυμπιακό - Το “αντίο” της ΚΑΕ

Ο 33χρονος γκραντ επέλεξε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και οι Πειραιώτες τον αποχαιρέτησαν με μήνυμα μέσα από το social media.

Η ιστορία του 2015 επαναλαμβάνεται για τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Ολυμπιακού για ανανέωση της συνεργασίας τους και αποχωρεί για δεύτερη φορά από το λιμάνι.

Ο 33χρονος γκαρντ είχε πολύωρη συνάντηση την περασμένη Δευτέρα (3/7) με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλο, και το ραντεβού αναμενόταν να επαναληφθεί, όμως τελικά δεν χρειάστηκε, καθώς η πλευρά του έμπειρου παίκτη γνωστοποίησε την αποχώρησή του. Έτσι, ολοκληρώνεται η δεύτερη θητεία του Σλούκα στους «ερυθρόλευκους», η οποία είχε τριετή διάρκεια και συνοδεύτηκε από την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων, δύο κυπέλλων και ενός σούπερ καπ, αλλά και τη συμμετοχή σε δύο final-4 της Euroleague.

Ο Κώστας Σλούκας στην πρώτη του ανάρτηση μετά το “διαζύγιο” με τους Πειραιώτες έκανε λόγο για πικρία και άφησε… αιχμές για την παρουσία του στην ομάδα.

Η ανάρτηση του Σλούκα

Υπάρχουν καλές και κακές στιγμές στη ζωή ενός αθλητή. Στον Ολυμπιακό, μετά την επιστροφή μου, έζησα μια τριετία γεμάτη τίτλους και επιτυχίες, μια τριετία που ξεκινήσαμε με την ομάδα να αγωνίζεται μόνο στην Euroleague και καταλήξαμε σε back 2 back double στην Ελλάδα και τον κόσμο να ακολουθεί και να στηρίζει την ομάδα παντού.

Ζήσαμε την καταξίωση στις κορυφές της Ευρωλιγκας, την καθιέρωση στα Final 4, την αποδοχή από όλους τους αντιπάλους.

Σήμερα οι δρόμοι μας με τον Ολυμπιακό χωρίζουν. Ο απεριόριστος σεβασμός μου προς τους αδελφούς Αγγελόπουλους δεν επιβλήθηκε. Εμπνεύστηκε. Για αυτό αναζητούσαμε επί τόσες ώρες στην πρόσφατη συνάντηση, μια λύση. Είχαμε τον ίδιο στόχο στην ομάδα όλοι κι έτσι προχωρήσαμε, πετύχαμε, γιατί είτε χάναμε είτε κερδίζαμε, πάντα το κάναμε μαζί.

Από την εξέλιξη των γεγονότων, νιώθω ότι δεν έχω καταφέρει να εμπνεύσω τον ίδιο σεβασμό προς όλους. Ωστόσο μια πικρία στο φινάλε δεν αλλάζει τρία υπέροχα χρόνια. Φεύγω γεμάτος και με ήσυχη συνείδηση ότι έκανα αυτό που μπορούσα και κάτι παραπάνω τιμώντας τη φανέλα, παλεύοντας με τους συμπαίκτες μου, τον κόσμο και τη διοίκηση που με εμπιστεύθηκε σε μια δύσκολη στιγμή για τον οργανισμό. Ελπίζω να ανταπέδωσα στον βαθμό που μπορούσα.

Το "αντίο" της ΚΑΕ

Σε ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Κώστα Σλούκα, αναφέροντας: «Σε ευχαριστούμε θερμά για όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό τα τρία προηγούμενα χρόνια και για τη μεγάλη συμβολή σου στην κατάκτηση πέντε τίτλων και την πρόκριση σε δύο συνεχόμενα final-four. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στην καριέρα σου».

