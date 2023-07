Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Βίτσας: Θα ψηφίσω τον Τσακαλώτο για Πρόεδρο του κόμματος

Κάλεσε τον Τσίπρα να πάρει θέση για τη διαδοχή του και υπογράμμισε πως «δεν είναι δίκαιο να φορτώνουμε στην Τσαπανίδου και το παραμικρό γραμμάριο της ήττας».

Για την επόμενη ημέρα και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο πρώην υπουργός και στέλεχος του κόμματος, Δημήτρης Βίτσας, στον ΣΚΑΪ.

Στην ερώτηση για το ποιος μπορεί να «κρατήσει» το κόμμα μεταξύ Τσακαλώτου και Αχτσιόγλου ο κ. Βίτσας απάντησε πως «όλα τα λουλούδια πρέπει να ανθίζουν», προσθέτοντας πως έχει βαρύνουσα σημασία και η γνώμη του Αλέξη Τσίπρα αφού δηλωθούν οι υποψήφιοι και ξεκαθαρίζοντας πως ό ίδιος θα στηρίξει τον Τσακαλώτο, την πρώτη φορά.

Για την παραίτηση της Πόπης Τσαπανίδου από τη θέση της εκπροσώπου τύπου του κόμματος, ο κ. Βίτσας ανέφερε ότι ήταν «λογικό» σημειώνοντας πως «δεν είναι δίκαιο να φορτώνουμε στην Τσαπανίδου και το παραμικρό γραμμάριο της ήττας».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης ημέρας, ο Δημήτρης Βίτσας υπογράμμισε πως ο ίδιος θα ήθελε να είναι ένα κόμμα «αντικειμενικά πολυτασσικό», συμπληρώνοντας ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ αρκεί όπως είπε «να το θέλει και το ίδιο».

