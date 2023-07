Αθλητικά

Αταμάν για Σλούκα: Υπογράψαμε τον καλύτερο πλέι μέικερ της Ευρώπης

Τι είπε ο προπονητής του Παναθηναΐκού για το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρασίνων που "έσκασε" σαν βόμβα.

Εμφανώς ικανοποιημένος με την απόκτηση του Κώστα Σλούκα, ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε τη μεταγραφή σε τουρκικό μέσο.

Ερωτηθείς να πει την άποψή του για τη μεταγραφή του 33χρονου γκαρντ, ο Τούρκος τεχνικός αρκέστηκε να δηλώσει ότι «Υπογράψαμε τον καλύτερο πλεϊμέικερ της Ευρώπης. Οι στόχοι μας είναι τεράστιοι. Κάποιοι ονειρεύονται, κάποιοι τα κάνουν πράξη».

Γιαννακόπουλος: «Καμία αρπαγή με τον Σλούκα, προσπαθούμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει»

Θέση για την τεράστια μεταγραφή του Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό πήρε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω των social media.

Ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» τόνισε ότι «δεν έγινε καμία αρπαγή», αναφερόμενος στα σχόλια που έγιναν στο διαδίκτυο με αφορμή τη μετακίνηση του 33χρονου γκαρντ στο «τριφύλλι» λίγα 24ωρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Επίσης, προανήγγειλε νέες μεταγραφικές «βόμβες» ενόψει της νέας περιόδου.

«Ούτε καμία αρπαγή, έγινε ούτε τίποτα. Από κάτι τέτοια σχόλια δυστυχώς ξεκινάει η βία. Σε έναν επαγγελματικό χώρο μια ομάδα αποφάσισε γιατί δεν ταιριάζει στα πλάνα της να αφήσει ουσιαστικά ελεύθερο έναν αθλητή της και μια άλλη τον πήρε.

Οι εποχές που ομάδες και αθλητές ήταν είτε δεμένοι είτε εγκλωβισμένοι έχει περάσει προ πολλού» έγραψε ο Γιαννακόπουλος και συνέχισε: «Εμάς ούτε μας νοιάζει ούτε μας απασχολεί σε ποια ομάδα ήταν ο κάθε αθλητής και ούτε είναι κριτήριο επιλογής.

Προσπαθούμε να φέρουμε ότι καλύτερο υπάρχει ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας και ο Κώστας είναι η ιδανική περίπτωση ανθρώπου και αθλητή να ηγηθεί της προσπάθειας αυτής. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο».

